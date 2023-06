Alberto Angela: “Guadagno meno di Amadeus”, Lucio Presta: “Quando vuole pubblichiamo i compensi di entrambi” Volano stracci tra Alberto Angela e Lucio Presta. Il divulgatore al Messaggero: “Guadagno meno di Amadeus e non ho sponsor”. L’agente del conduttore: “Pubblichiamo compensi e ricavi di entrambi”.

È scontro social tra Alberto Angela e Lucio Presta. All'agente dei vip non sono proprio andate giù le parole del divulgatore scientifico in una intervista a Il Messaggero: "Guadagna quanto un calciatore? Quanto Amadeus?". A questa domanda, Angela risponde: "Meno. E non ho gli sponsor. Di sicuro, se lavorassi con i privati, potrei guadagnare molto di più, anche dieci volte di più". Lucio Presta attacca: "Quando vuole il Dott. Angela possiamo pubblicare i compensi di entrambi ( anche la Sua parte produttiva) e poi mostriamo i ricavi che entrambi portano alla Rai".

Le parole di Alberto Angela

Nella sua intervista a Il Messaggero, Alberto Angela è sembrato polemico con lo scenario dei suoi competitor. Una frase, quella sulla comparazione dei guadagni con la stella del servizio pubblico Amadeus, che ha suscitato polemiche e reazioni. "Guadagna quanto Amadeus?", era la domanda. La risposta strizza anche l'occhio ai privati:

Meno. E non ho gli sponsor. Di sicuro, se lavorassi con i privati, potrei guadagnare molto di più, anche dieci volte di più. La conoscenza però, deve essere divisa con tutti, come il pane, e per me la migliore tavola è il servizio pubblico. Ma sono pronto a tutto, ogni cosa può cambiare.

La replica di Lucio Presta

Lucio Presta ruggisce su Twitter: "La trave nell'occhio" e sfida Alberto Angela invitandolo a pubblicare i compensi di entrambi, compresi quelli per la parte produttiva, ma soprattutto di comparare i ricavi, ovvero quanto frutta il lavoro del conduttore di Sanremo e del divulgatore scientifico all'azienda di Viale Mazzini. Una risposta da vero mecenate:

