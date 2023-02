Adriano Celentano: “Anche stamattina ho letto i giornali, ora è certo, non potrò tornare più in tv” Adriano Celentano ha lasciato un post su Instagram abbastanza enigmatico, riferendosi probabilmente al clima da caccia alle streghe che c’è in Rai, dopo Sanremo.

Adriano Celentano ha lasciato un post su Instagram abbastanza enigmatico: "Anche stamattina ho letto i giornali, ora è certo, non potrò più tornare in televisione". Riferendosi alla giornata di ieri, domenica 12 febbraio, Adriano Celentano potrebbe essersi riferito certamente alle polemiche sollevate dal mondo politico vicino all'area di governo, in riferimento a quello che è andato in onda durante l'ultimo Festival di Sanremo.

Le polemiche dopo Sanremo

Dopo la settimana più calda dell'anno, il mondo politico vuole la testa di Stefano Coletta, direttore del prime time della Rai. Proprio Stefano Coletta, in conferenza stampa, ha voluto parlare dei dati di questa edizione: "È il Festival più visto dal 1995, l'Italia si è fermata chiediamoci perché". Ha poi voluto sottolineare che le polemiche a Sanremo ci sono sempre state:

Tifiamo tutti per portare il miglior prodotto televisivo possibile. Sanremo fa sempre discutere, ma io sento di ribadire per l'ultima volta che il prodotto televisivo che viene costruito nei mesi, nella scelta, nella selezione, è un lavoro che vuole parlare a chi guarda la tv, senza indottrinamento, ma portando il miglior lavoro possibile.

Le risposte di Amadeus

Anche Amadeus in conferenza stampa ha detto la sua su questo clima da "caccia alle streghe" che c'è attorno a chi ha diretto il Festival: "Se tutto questo dovesse finire ora?", risponde Amadeus a una domanda di Franco Tortarolo, "Conserverei per tutta la mia vita il ricordo di quattro anni bellissimi. Certo, i risultati eclatanti ti danno una forza che ti protegge. Se sei un allenatore che vince l'esonero è più difficile anche se non impossibile. Posso dire in coscienza che ho dato del mio meglio e che se ho sbagliato l'ho fatto dando retta solo a me stesso e non a qualcuno che mi ha obbligato a fare qualcosa in cui non credevo".