Adriano Celentano su Sanremo 2023: “Anche stavolta lascia il segno, Madame grande novità dell’anno” Adriano Celentano ha condiviso un post apprezzamento su Instagram per Amadeus e il suo Festival di Sanremo 2023: “Fatico non poco a immaginare cosa mai ti inventerai l’anno venturo per superarti”. Complimenti anche ai Big in gara, soprattutto per Madame “la grande novità di quest’anno per il pezzo e la sua straordinaria interpretazione”.

A cura di Gaia Martino

Su Instagram è arrivato il post apprezzamento di Adriano Celentano per Amadeus e il Festival di Sanremo 2023. Il famoso cantautore e showman si è complimentato con il conduttore e direttore artistico della kermesse per aver portato per la prima volta il Presidente della Repubblica all'Ariston, poi con Madame, "la grande novità di quest'anno per il pezzo e la straordinaria interpretazione".

Le parole di Adriano Celentano

"Bravo Amedeo! Anche sta volta hai lasciato il segno! Dopo la gigantesca partenza a razzo col bellissimo discorso di Benigni sull'affascinante "sorella" del simpatico Mattarella che, finalmente, non era mai successo ma solo con te poteva succedere di vedere un Presidente della Repubblica in persona al Festival di Sanremo": su Instagram Adriano Celentano ha rivolto parole di apprezzamento per il Festival di Sanremo 2023 di Amadeus che ha portato per la prima volta Mattarella all'Ariston. Poi ha continuato ricordando l'esibizione del trio Ranieri, Al Bano e Morandi:

Per non parlare poi di quello che resterà l'attimo più fuggente della storia, per la forte emozione scatenata dai tre Magnifici, Morandi, Albano, Ranieri".

Infine, i complimenti agli artisti in gara, soprattutto a Madame, e il commento sul gesto di Blanco che ha distrutto la scenografia floreale per via di problemi tecnici durante la performance:

E i cantanti devo dire, tutti bravi, ma cosa è successo…? Capisco anche il dramma di non sentire la tua voce in cuffia, forse anch'io mi sarei arrabbiato… però i fiori… Fortissimo Mengoni…! Ma la grande novità di quest'anno è Madame, per il pezzo e la sua straordinaria interpretazione! Ciao ragazzi della musica! Un saluto particolare anche a quello che vuole stringermi la mano (Rosa Chemical).

I saluti finali sono rivolti ad Amadeus: "Bravo Amedeo, devo dire che fatico non poco a immaginare cosa mai ti inventerai l'anno venturo per superarti".