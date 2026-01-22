Achille Costacurta: “Sono stato truffato”, controlla le telecamere di sorveglianza e rimane spiazzato

"Sono stato truffato in Australia": Achille Costacurta ha parlato della sua disavventura in un video pubblicato su Instagram. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta ha raccontato di avere richiesto la consegna a domicilio del cibo, ma di non averlo mai ricevuto. Quello che ha scoperto controllando le telecamere di sicurezza lo ha spiazzato.

Cosa è successo ad Achille Costacurta, la disavventura in Australia. "Sono stato truffato, ebbene sì, non è uno scherzo": ha spiegato il ventunenne. Quindi ha raccontato di essere ricorso a un servizio di consegna del cibo a domicilio. Ha atteso pazientemente che gli portassero il suo ordine, poi ha notato una stranezza. Il cibo risultava già consegnato nonostante lui non avesse ricevuto niente. Così, ha pensato di verificare. È sceso nella reception e si è guardato intorno, cercando la sua consegna. Non c'era niente.

Le telecamere di sorveglianza svelano cosa è successo. Achille Costacurta ha contattato l'azienda che forniva il servizio, facendo presente che il cibo non era stato consegnato. Per tutta risposta, hanno ribadito che la consegna era avvenuta e gli hanno inviato la foto che mostrava dove era stato lasciato il pacco. A questo punto, Achille Costacurta ha voluto vederci chiaro e si è rivolto alla security.

La foto che mostra dove era stato posizionato il pacco

Cosa è emerso dalle immagini. Achille Costacurta si è rivolto alla security e ha chiesto di fare un controllo delle immagini delle telecamere di sorveglianza per capire dove fosse finito il pacco consegnato. E qui la scoperta:

Scopro che la signorina, molto furba, ha fatto le foto del pacco consegnato e poi se l'è rimesso in macchina.

Quindi la donna incaricata della consegna ha portato il pacco a destinazione, ha fatto una foto, poi lo ha caricato in macchina e se lo è portato via. Achille Costacurta ha notato l'auto di lusso su cui viaggiava: "Se l'avesse fatto in buona fede per portare la spesa a casa per i suoi figli sarebbe stato un altro discorso, però così no".