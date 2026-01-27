Achille Costacurta lascia il ritiro spirituale in India: “Non ho resistito, ogni giorno 13 ore di meditazione”

Achille Costacurta ha deciso di lasciare il ritiro spirituale in India. “Dopo 70 ore ho preferito andare via, erano 12.5 ore di meditazione al giorno”, ha spiegato. La decisione di partecipare per prendersi una pausa dai social. Ora il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta si sta dedicando a un altro progetto.

Dopo quasi 3 giorni, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta ha annunciato di aver interrotto il suo ritiro spirituale in India, che sarebbe dovuto durare complessivamente 10 giorni. "Non ho resistito", ha raccontato in una storia pubblicata sui social. Il motivo è legato alla difficoltà di tenere la concentrazione così a lungo: "Erano 12.5 ore di meditazione al giorno. Dopo 70 ore ho preferito andare via non riuscivo più a tenere la concentrazione, essendo il mio primo approccio a questo mondo". Nonostante sia andato via prima del tempo prestabilito, il ragazzo è comunque contento del risultato: "Sono comunque molto soddisfatto".

Nonostante la decisione di abbandonare il ritiro, Costacurta ha spiegato di avere alcuni progetti in preparazione. Uno di questi, insieme a uno dei suoi migliori amici, sarà una sorta di "serie" sulla sua vita con l'intenzione di mostrare la sua quotidianità nel modo più vero possibile. "Dal 2026 ho filmato praticamente tutto, ogni giorno. L'obbiettivo è portarvi con me e raccontarvi solo la verità. Non voglio insegnare niente a nessuno, voglio solo raccontare quello che vivo, nel bene e nel male", ha spiegato sui social. Non molto tempo fa, ospite del podcast One More Time, il ragazzo aveva parlato della sua difficile adolescenza, vissuta tra droga, TSO, tentativo di togliersi la vita e cliniche in cui disintossicarsi e ritrovare la sua strada.