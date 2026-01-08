Carlo Verdone denuncia la truffa a suo nome, come funziona la finta festa da 200 euro a persona

Carlo Verdone, in un lungo video pubblicato sui social, ha voluto mettere in guardia i suoi fan da una truffa che qualcuno sta facendo a suo nome. L'attore e regista ha spiegato: "Gira una e-mail in cui io inviterei i miei fan a una grande festa, li ringrazio e li faccio pagare anche duecento euro. Attenzione, è una truffa". Gianluigi Nuzzi lo ha invitato a intervenire nel programma Dentro la notizia per spiegare cosa è successo.

Si finge Carlo Verdone e chiede 200 euro

L'attore ha iniziato a ricevere diverse segnalazioni da parte di amici che gli chiedevano se fosse vero che stesse organizzando una grande festa in cui incontrare e ringraziare i fan. Verdone si è subito insospettito: "Ma dove l'avete letto? Io non faccio nessuna festa". A questo punto, lo hanno informato che molte persone stavano ricevendo una e-mail presumibilmente scritta da lui: "Ho scoperto che era una truffa. L'e-mail era ‘Carlo Verdone Italy Management', non è il mio indirizzo. Hanno usato il mio nome". Ha ribadito: "Io non faccio nessuna festa per ringraziare i miei fan".

Come funziona la truffa: il pagamento tramite gift card

Verdone ha chiesto ai suoi amici di inoltrargli le e-mail che avevano ricevuto: "Qualcuno ha capito subito che fosse fake, qualcuno quasi ci ha creduto e altri volevano dargli i 200 euro. Questo è un truffatore chiaramente. Nonostante io abbia smentito il tutto anche con due post che ho fatto sui miei social, sia su Facebook che su Instagram, continua imperterrito". Il settantacinquenne ha raccontato, poi, che una sua amica ha replicato al truffatore dicendo di voler partecipare alla festa. A questo punto, prima le è stato chiesto di versare 200 euro su Paypal, poi – con la scusa che la piattaforma non funzionava – le è stato chiesto di mandargli "una carta regalo" dello stesso importo.

L'attore: "Ho denunciato alla Polizia Postale"

Poco prima che Verdone si collegasse con Dentro la Notizia, il truffatore ha scritto di nuovo alla sua amica, informandola che a causa dei numerosi impegni del regista, l'incontro non si sarebbe tenuto il 15 gennaio ma il 30 gennaio. L'e-mail era firmata: il team di gestione di Carlo Verdone. L'attore ha precisato: "Io non ho un team di gestione, ho soltanto il mio ufficio stampa. Questa persona va fermata". Intanto ha presentato una denuncia alla Polizia Postale: