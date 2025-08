“A 50 anni sei una donna senza un perché”, Cristina Plevani replica alle critiche sui social dopo l’Isola

Cristina Plevani attaccata su social. La vincitrice dell'Isola dei famosi 2025 è stata criticata su Instagram da un utente, che l'ha accusata di avere un "modo passivo e aggressivo" di fare e di essere "priva di gentilezza". L'ex naufraga, in passato vincitrice anche della prima edizione del Grande Fratello, ha deciso di rispondere condividendo con chi la segue una lunga riflessione.

"Non mi piaci, sei fredda e aggressiva", le critiche a Cristina Plevani sui social

Cristina Plevani ha voluto condividere su Instagram le critiche ricevute da una donna via Facebook, che l'ha accusata di essere aggressiva, fredda e di non provare gentilezza nei confronti di nessuno. "Non mi piaci, non mi piace quello che dici, come lo dici, quel tuo modo passivo e aggressivo che hai", ha esordito la donna nel suo lungo commento. E ha poi continuato: "Non sei assolutamente sana e si evince dal modo che hai di fare. Sei algida, fredda, dura, sempre malmostosa. Nel tuo Dna non c'è gentilezza verso nessuno". Infine: "Amo le donne risolte, non le femmine che a 50 anni ancora non hanno un loro perchè".

La risposta di Cristina Plevani alle critiche

Cristina Plevani ha deciso di rispondere alla lunga critica, condividendo un post sul suo profilo e rendendo pubbliche le parole ricevute. La vincitrice dell'Isola dei Famosi ha spiegato che questo rappresenta un "commento bello pesante" ma che comunque non la scalfisce ed è in grado di andare oltre: "Spesso i commenti che leggo, quelli negativi, hanno un livello di maturità pari allo zero…li leggi, guardi chi te li scrive, sorridi e vai oltre. Questo è un commento bello pesante, un giudizio duro. Sia chiaro, non mi scalfisce. Le sue parole sono talmente lontane dalla mia persona che non mi sento toccata nel vivo o sul personale". Tuttavia, l'ex naufraga si è chiesta come sia possibile che una persona pensi di conoscerla soltanto dopo aver visto il suo percorso nel reality in Honduras: "Non mi devo giustificare e non starò nemmeno qui a descrivere la persona che sono… Ma davvero il vedere qualcuno in un reality vi dà la presunzione di conoscere chi state guardando e di giudicarlo sul personale? Le lascio il suo pensiero".