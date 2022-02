Il Cantante Mascherato in diretta: Facchinetti positivo al Covid, Iva Zanicchi al suo posto

La seconda puntata de Il Cantante Mascherato si aprirà con la sfida tra L'Aquila e il Pesciolino Rosso. Ma chi è l'Aquila? Ecco gli indizi rilasciati nel corso della prima prima puntata:"Alle volte le maschere servono, io l'ho portata tante volte pur non avendo paura di mostrare il mio vissuto. Ho grande dignità rispetto alle mie debolezze, non le manifesto, non mi piace far vedere che le ho e mi rendo vulnerabile con chi mi fido pienamente. L'aquila non mi corrisponde in tutto, è animale che vola altissimo e non sempre l'ho fatto. Ma è anche animale feroce, che attacca, in quello siamo uguali, così come siamo uguali nella libertà e l'indipendenza. Mai rimpianto le follie fatte, anzi, rimpiango di non averne fatte abbastanza. Queso programma per me è l'ennesima follia, ho una tale personalità che non credo si possa nascondere con una maschera e poi io detesto non essere riconoscibile, ho provato per tutta la vita ad esserlo."

"Nella vita spesso è da un episodio negativo che nasce qualcosa di bello. All'inizio della mia carriera mi spostarono dal lavoro principale a una cosa apparentemente senza pretese. Quella fu la mia grande fortuna. Quindi me la giocherò fino in fondo"

I giudici hanno ipotizzano che sotto la maschera potrebbe esserci uno tra questi vip: Asia Argento, Alba Parietti o Anna Oxa