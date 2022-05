Vladimir Luxuria contro i Rodriguez e i coniugi Russo: “Felice che siano usciti dall’Isola” Libero l’ha definita “la migliore opinionista di un reality” e lei fa il punto sull’Isola ancora in corso: “Ilary Blasi fa benissimo il suo lavoro”.

Vladimir Luxuria a ruota "libera" su Libero Quotidiano in una intervista che la battezza come "la migliore opinionista di un reality". L'ex deputato del Parlamento italiano sta dimostrando di avere le qualità indispensabili per il ruolo che ha, sa gestire le dinamiche, sa toccare i nervi scoperti dei naufraghi e all'occorrenza sa quando valorizzare il buono che c'è all'interno dello show, al punto che il giornale la stuzzica su una possibile conduzione al posto di Ilary Blasi: "Lasciamo Ilary dov’è: fa benissimo il suo lavoro. Inoltre se uno ha l’ambizione di condurre un programma tv, è giusto che punti a nuovi show, non a fare le scarpe al prossimo…". Poi si scaglia contro Clemente Russo e Laura Maddaloni e contro i due Rodriguez: "Non mi è dispiaciuto che siano usciti".

Le parole di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria è molto felice dell'eliminazione di Clemente Russo e di Laura Maddaloni, così come dei due Rodriguez. Mentre invece è dispiaciauta dell'addio di Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, come di Guendalina Tavassi e di Cicciolina. E non solo:

Sicuramente Cicciolina, ma anche Guendalina Tavassi e il figlio di Carmen di Pietro. Inoltre secondo me Floriana è stata penalizzata da Zequila: nelle prime puntate era legata con un elastico a lui e questo fatto l’ha provata molto. Ha un po’, tra virgolette, sclerato. Chi non mi spiace che sia uscito? I due Rodriguez e i coniugi Russo.

Vladimir Luxuria su Drusilla Foer

Vladimir Luxuria ha l'ambizione di condurre un programma tutto suo: "Sarei ipocrita se rispondessi di no". E quando il giornalista tira in ballo Drusilla Foer – "A lei stanno proponendo di tutto" – lei risponde: