Vittorio Sgarbi difende Blanco: “Autentico, cimitero dei fiori per ribadire la vitalità della musica”

Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha commentato a La Repubblica la performance di Blanco nel brano L'Isola delle rose a Sanremo 2023 con tanto di distruzione della scenografia: "Autentico, mi è piaciuto molto. Mi ha colpito il cimitero dei fiori per ribadire vitalità della musica". Il giorno dopo le critiche e le polemiche per il raptus improvviso ancora non decodificato come gesto spontaneo o frutto di una scena preparata, rievocativa del videoclip del brano, Sgarbi commenta l'esibizione tanto attaccata:

Non avevo visto l'esibizione, mi ha incuriosito perché ne sentivo parlare e sono andato a vedermela su internet. Mi è piaciuta, è significativa. Mi pare che sul Festival di Sanremo gravi un'ipoteca politica, non si può continuare con i vari Roberto Benigni, Sergio Mattarella, Chiara Ferragni, Gianni Morandi, tutte espressioni dell'ideologia di sinistra, tutti esponenti dell'area del Pd. Mi pare veramente scandaloso che non si riesca ad uscire da questo meccanismo. Perché non hanno invitato il bravissimo Sergio Castellitto, o Giuseppe Gibboni (il giovane violinista che nel 2021 ha vinto il 56esimo Premio Paganini di Genova, che non veniva assegnato a un musicista italiano da 24 anni, ndr), 22enne musicista bravissimo, perché? Non l'hanno neanche calcolato. Non invitare Castellitto o Gibboni è orgoglio italiano? Scandaloso che non si esca da questo meccanismo.

"In compenso hanno chiamato Roberto Benigni, che ha proposto sempre la solita solfa sulla Costituzione e che vorrei sapere quanto è stato pagato. Insomma, dovrebbero chiamare su quel palco personalità di questa o quell'area, per i loro meriti, non chiamare referenti così evidenti di aree sempre di sinistra", ha concluso.