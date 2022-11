Vera Gemma: “Sono stata con più di 60 uomini, ti devi sentire put*ana per mandare questa energia” Vera Gemma senza freni a Belve. A Francesca Fagnani ha confessato di aver avuto più di 60 uomini, di essere stata innamorata di una sola donna e di aver menato l’ex fidanzato Jeda in aeroporto ad Amsterdam: “Mi voleva sputtanare, allora gli ho risposto con le botte”.

"Sono stata arrestata una volta a Las Vegas per violenza domestica", la confessione di Vera Gemma a Francesca Fagnani a Belve fa parte di una lunga intervista piena di dettagli di vita del tutto inediti. Il racconto dell'arresto è legato a un litigio con Henry Harris, musicista e padre di suo figlio Maximus.

L'uomo avrebbe chiamato l'hotel dove soggiornavano con la richiesta di un cerotto per tamponare una ferita dovuta alla rottura di un vaso durante il litigio in questione, e invece del cerotto sarebbe arrivata la polizia. "Per fortuna avevo la carta di credito, ho passato momenti davvero brutti", ha dichiarato.

Da lì la parentesi con le droghe, "le ho provate tutte ma sapevo sempre quello che facevo". Vera Gemma non parla mai di vere e proprie dipendenze, nonostante l'uso costante di cocaina e sostanze di vario tipo. Intraprendente dal punto di vista fisico, è sempre stata apprezzata per la sua libertà sessuale e la capacità persuasiva con "veri e propri lavaggi di cervello" ai propri partner.

Nella sua vita privata ha avuto più di 60 uomini, "ormai ho perso il conto, non mi sono mai sentita così importante da non dovermi donare a qualcuno" ha dichiarato, aggiungendo il particolare già noto di aver avuto anche esperienze omosessuali. che hanno messo a dura prova l'amore di sua madre. "Ti devi sentire put*ana per mandare queste energie agli altri", così ha spiegato a Francesca Fagnani il "segreto" del suo successo a letto con entrambi i sessi.

La relazione con Jeda, produttore musicale di musica trap che dallo studio è stato più protagonista di lei all'Isola dei Famosi, è passata attraverso momenti turbolenti, incluso uno in aeroporto, dove Vera Gemma ammette di "averlo menato":