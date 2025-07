Valentina Lodovini: “Non voglio diventare mamma, stanca di esserlo sul set. Nelle famiglie vedo troppa ansia”

Valentina Lodovini ha parlato del suo ruolo nel film Unicorni: “Mi ha fatto capire quel turbamento chiaro e potente di una mamma di fronte a una scelta del figlio che cambia tutti i parametri. Io che mamma non sono e non l’ho mai desiderato”. L’attrice ha poi raccontato qualcosa in più su sé stessa: “Non sono provocatoria ma una romanticona”.

Valentina Lodovini è al cinema con Unicorni. Nel film diretto da Michela Andreozzi, l'attrice interpreta il ruolo di Elena, madre del piccolo Blu. Il bambino ha 9 anni e mostra il desiderio di vestirsi da bambina, portando i genitori a chiedersi se sia giusto assecondarlo o meglio proteggerlo per paura che venga preso di mira e deriso.

Valentina Lodovini e il ruolo di madre in Unicorni

Valentina Lodovini interpreta Elena, madre di Blu, nel film Unicorni. "Io che non lo sono, che non ho mai desiderato esserlo, ero stanca di esserlo sul set", ha raccontato l'attrice in un'intervista a Il Messaggero. In questo caso, a farle cambiare idea, la storia che la regista Michela Andreozzi voleva raccontare: "Mi ha fatto capire quel turbamento così chiaro e potente di una mamma di fronte a una scelta del figlio che cambia tutti i parametri. Unicorni è un film politico perché parla della libertà dentro le famiglie".

Il ruolo di madre l'ha accompagnata in diverse esperienze cinematografiche, come nella saga con Fabio De Luigi o in Cambio Tutto. La sua Elena in Unicorni, ha raccontato, "è una bambina che cresce per difendere la scelta di blu". Pur non avendo figli, ha un'idea ben precisa dei giovani e dei "genitori buoni": "Ora vedo troppa ansia, troppe tate, troppi orari. E per altri aspetti superficialità. I giovani, anche quando scelgono la violenza per manifestarsi, vogliono farci capire che sono disposti a soffrire per prendersi uno spazio".

"Il cellulare per i giovani è il nuovo Fentanyl"

Valentina Lodovini è convinta che per le nuove generazioni sia i social che il cellulare siano mezzi pericolosi: "Il cellulare diventa il nuovo Fentanyl. Alle leggi che vietano l'uso in età troppo giovani io sono favorevole, perché per trasgredirle le regole devi prima conoscerle. Fotti il sistema, studia". L'attrice esprimere con chiarezza e senza giri di parole le sue idee, a differenza ad esempio del personaggio che ha interpretato in Cambio Tutto: "Dico tutto qui e ora. E disinnesco la rabbia, non mi tengo un cecio in bocca. Ho avuto una vita fortunata, ma ho fatto un solo grande investimento: la sincerità assoluta". E quanto al suo aspetto estetico, ha raccontato: "Fisicamente sono questa, non provocatoria come qualche volta sul set. A me sembro una romanticona, una normalona. La bellezza certe volte è servita ai registi per non scegliermi: troppo bella per questo ruolo".