Stefano De Martino: “Ad Affari Tuoi ballo con i concorrenti, qualcuno si dimentica che vengo dalla danza”

Ad Affari Tuoi non è raro vedere Stefano De Martino esibirsi insieme ai pacchisti in stacchetti di danza. In un’intervista il coduttore ha accennato al suo passato come ballerino.

Prima che conduttore di successo Stefano De Martino è un ballerino. A sottolinearlo è stato lui stesso in un'intervista in cui, parlando del suo nuovo spettacolo live, ha spiegato che a volte c'è qualcuno che si dimentica "che viene dalla danza". E lui non perde occasione per dimostrarlo nei brevi stacchetti con i pacchisti ad Affari Tuoi.

Stefano De Martino: "Sono tanti anni che non mi si vede ballare"

Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Stefano De Martino ha parlato del suo spettacolo live "Meglio stasera! Summer tour 2025". Nello show non mancano i momenti dedicati alle coreografie, particolarmente apprezzati dal pubblico: "Io normalmente non ballo a meno che non lo richieda il contesto. Nel mio spettacolo, su un palco, ci sta bene" mette in chiaro. Nel game show che conduce su Rai1, però, spesso si esibisce al fianco dei pacchisti:

Ad Affari Tuoi faccio più che altro balletti di clima insieme ai concorrenti, ma in effetti sono tanti anni che non mi si vede ballare e qualcuno addirittura si dimentica che vengo dalla danza. Gli amici mi hanno detto: "Ma allora ancora ti ricordi come si fa?"

Stefano De Martino: "Come ballerino non ero straordinario"

In un'intervista rilasciata alcuni anni fa a Vanity Fair, Stefano De Martino aveva parlato della sua carriera come ballerino, senza nascondere di aver scelto un'altra strada perché non si reputava il migliore. "Non ero straordinario e non avevo la grazia di un'étoile" aveva raccontato. E ancora: "Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all'improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno". Dopo essersi classificato come primo tra i ballerini ad Amici 9, era stato professionista per diversi anni nel talent di Maria De Filippi, diventando conduttore del daytime e poi giudice.