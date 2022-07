“Stefania Orlando ha detto no a Barbara D’Urso”: la showgirl fa chiarezza Nei mesi scorsi, complici alcune dichiarazioni della showgirl probabilmente fraintese, si è diffusa la notizia secondo la quale Stefania Orlando avrebbe detto di no al programma La Pupa e il Secchione. Ecco la verità.

A cura di Daniela Seclì

Stefania Orlando ha concesso un'intervista al settimanale Mio, nel corso della quale ha fatto un'importante precisazione circa alcune dichiarazioni rilasciate nei mesi scorsi al settimanale Chi. Lo scorso maggio disse di essere stata contattata per far parte della giuria de La Pupa e il Secchione Show. Precisò: "Abbiamo preferito fare altro", che suonava a tutti gli effetti come un rifiuto da parte sua. A quanto pare non è così.

Stefania Orlando e la verità sul no a La Pupa e il Secchione

Stefania Orlando, intervistata dal settimanale Mio, è tornata sull'argomento e ha spiegato bene come sarebbero andate le cose, aggiungendo che la notizia del suo rifiuto a Barbara D'Urso l'avrebbe fatta sentire in imbarazzo con la conduttrice:

In verità non ho rifiutato: ho raccontato di aver fatto un colloquio con loro che però si è concluso con un nulla di fatto. Non capisco perché alcuni giornali amino fare i titoli sensazionalistici. Semplicemente, dopo il colloquio, le cose sono andate così: io ho fatto altre cose, loro hanno scelto altre persone. Non è stato carino nei confronti di Barbara e dei suoi autori che conosco da tanti anni, mi sono sentita in imbarazzo.

Cosa ha dichiarato la showgirl sul programma di Barbara D'Urso

Vediamo, ora, le dichiarazioni che hanno fatto scaturire il fraintendimento. Nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Chi, le è stato chiesto: "È vero che c'è stata una trattativa per averla nella giuria de La pupa e il secchione?". Lei ha replicato: "C'è stato un incontro, ma abbiamo preferito fare altro". Così, il giornalista di rimando: "A conti fatti, le è andata bene" e Stefania Orlando ha concluso: "Sarebbe stato surreale (ride, ndr)". Probabilmente la frase "abbiamo preferito fare altro" ha tratto in inganno, lasciando credere che sia stata una decisione presa dalla showgirl.