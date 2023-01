Sonia Bruganelli punge Chiara Ferragni: “Non sono come lei, certe cose si fanno in silenzio” Senza peli sulla lingua, Sonia Bruganelli ha lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni, che ha annunciato la decisione di devolvere in beneficenza il compenso per Sanremo 2023: “Sui social non metto le cose serie che faccio, non sono come lei che convoca conferenze stampa”.

Sonia Bruganelli non ha paura di dire quello che pensa. In tv, nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, esprime le sue opinioni senza peli sulla lingua, che un concorrente le piaccia o meno. Produttrice tv e moglie di Paolo Bonolis, che l'ha introdotta nel mondo del piccolo schermo, odia il politicamente corretto e fa di tutto per evitarlo. Intervistata da Il Messaggero, racconta un pò di sè con la sincerità che da sempre la contraddistingue.

"Sono sincera, non voglio omologarmi"

C'è chi crede che Sonia Bruganelli reciti una parte nello studio del GF Vip condotto da Alfonso Signorini, ma la diretta interessata spiega che non è affatto vero: in tv si comporta esattamente come nella vita di tutti i giorni. "Sono una che vuole provocare, non mi va di omologarmi. Non recito la solita parte della brava donna perfettina e gne-gne", spiega tra le pagine del quotidiano romano. Essendo anche una produttrice tv, conosce i meccanismi alla perfezione e per questo odia il politicamente corretto:

Da produttrice tv so che bisogna dare un valore aggiunto ai programmi, quindi da Signorini non faccio altro che assecondare la mia natura e dire quello che penso. Evitando il politicamente corretto. Lo detesto. A me piace chi si sporca le mani e va oltre i luoghi comuni. Comunque sono stron*a solo con chi se lo merita.

Sonia Bruganelli e la frecciatina a Chiara Ferragni

Spesso Sonia Bruganelli condivide su Instagram la sua vita di tutti i giorni, dai viaggi in jet privati allo shopping, senza paura del giudizio di chi la segue. Ma ci tiene a specificare un aspetto, tirando una frecciatina a Chiara Ferragni, che ha fatto proprio dei social una parte della sua professione: