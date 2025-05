video suggerito

Silvia Pardolesi, moglie di Adinolfi: "Resiste, spero vinca l'Isola dei Famosi. L'odio di Loredana Cannata gratuito" Silvia Pardolesi, moglie di Mario Adinolfi, parla del percorso di suo marito all'Isola dei Famosi. Si augura possa vincere, anche per il messaggio che il politico ha voluto lanciare ai ragazzi bullizzati per il loro aspetto. Poi, il commento sulle dure parole di Loredana Cannata.

A cura di Ilaria Costabile

Mario Adinolfi è uno dei concorrenti dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, durante la quale sta dimostrando di resistere alle difficoltà imposte dalla permanenza in Honduras, nient'affatto semplice per i naufraghi che, infatti, pian piano si stanno defilando abbandonando lo show. Fiera di questo suo comportamento è la moglie, Silvia Pardolesi, che ha parlato del percorso di suo marito in un'intervista.

Perché Mario Adinolfi ha partecipato all'Isola

Sulle pagine del settimanale Gente, Silvia Pardolesi parla dell'esperienza che suo marito Mario Adinolfi, fondatore del partito politico "Il popolo della famiglia" e giornalista, sta vivendo a chilometri di distanza da casa: "Mi auguro che possa vincere, perché so che lo vorrebbe. È con questo intento che è partito. Ma è una cosa molto complicata". Inizialmente, Silvia pensava che il marito stesse scherzando, perché si sarebbe trattato di un programma difficile da affrontare:

Prima della partenza ero abbastanza preoccupata e ricordo che il giorno in cui me l'ha detto pensavo fosse uno scherzo. Poi l'ho presa con curiosità all'inizio e adesso con orgoglio, perché sta resistendo: Mario è un combattente. Devo dire che un timore ce l'ho, deve usare più crema solare perché lo vedo troppo arrossato e a rischio ustione

Il messaggio ai ragazzi bullizzati e il commento su Loredana Cannata

Secondo sua moglie, quindi, il motivo principale che l'ha portato ad accettare la proposta da parte della redazione del reality è anche piuttosto ideologica: "A lui piacciono le sfide, lo motivano. Poi voleva dare un messaggio a tutti quei ragazzi che sono magari bullizzati a causa dell'aspetto fisico che possono reagire con la forza di volontà". In merito agli insulti e ai commenti negativi sul suo conto, Silvia Pardolesi racconta di come Adinolfi abbia reagito finora alle manifestazioni d'odio contro di lui:

Mario è abituato a ricevere critiche per le sue idee e soprattutto per il suo aspetto. Prima di partire sui social sono comparsi commenti pesanti sulla famiglia e le bambine. E Mario, pur essendo abituato, ha dei momenti in cui soffre per queste cattiverie

Non sono mancati episodi spiacevoli anche all'Isola dei Famosi, dove una delle naufraghe, Loredana Cannata, non si è fatta scrupolo di mostrare apertamente il suo disappunto nei confronti del giornalista, utilizzando parole anche piuttosto forti:

Sebbene capisca che Loredana Cannata ha idee diverse, e la rispetto per questo, l'ho considerato fuori contesto anche perché non si erano mai incrociati sull'isola nemmeno per un minuto. Mi sono chiesta il motivo di tutto questo scarico di odio gratuito: sinceramente l'ho trovato esagerato e forse premeditato.