Cristina Plevani gela Loredana Cannata che è convinta di essere sua amica: "All'Isola vita mia, morte tua" Nella puntata dell'Isola dei famosi trasmessa mercoledì 11 giugno spazio al confronto tra Loredana Cannata e Cristina Plevani.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata dell'Isola dei famosi 2025 trasmessa mercoledì 11 giugno spazio ai dissapori tra Loredana Cannata e Cristina Plevani. L'attrice è rimasta male per la nomination ricevuta da Plevani. In settimana ha confidato: "La sua nomination mi ha davvero ferita". Era convinta di essere amica di Cristina, ma lei l'ha gelata: "Per me è vita mia, morte tua".

Scontro tra Cristina Plevani e Loredana Cannata

Cristina Plevani ha nominato Loredana Cannata per un motivo ben preciso: "Sembra sempre molto costruita, mi dà poche emozioni". Dal canto suo, l'attrice era convinta di aver costruito "un dialogo" e "un rapporto" con Cristina: "Sono tre settimane che parliamo, nella catena di salvataggio l'avrei scelta per prima. Non capisco le persone, per fortuna esistono gli animali". Purtroppo, però, Plevani si è detta completamente ignara di questa grande amicizia: "Aveva aspettative nei miei confronti che non sospettavo, non mi ricordo momenti in cui io e lei abbiamo parlato in modo intimo. Non ci sono rapporti di amicizia per come io intendo l'amicizia". E ancora: "Non ne faccio una tragedia per le nomination, dico vita mia, morte tua".

L'amicizia che non c'è

In diretta, hanno avuto modo di confrontarsi. Loredana Cannata ha ammesso di avere frainteso: "Mi sono sentita schiaffeggiata da Cristina perché avevo frainteso quello che pensavo che fosse un rapporto di amicizia e invece non c'era. Voglio dire che Cristina non ha mai finto niente, sono io che non l'ho capita. È una cosa che ho frainteso io, è come quando ci si innamora ma l'altro non è al tuo stesso livello". Anche Cristina Plevani, sollecitata da Veronica Gentili, è intervenuta per chiarire la sua posizione:

Io senza emozioni e senza cuore? Ho emozioni, ho cuore, anche se non sembrerebbe ma ne ho parecchio. Ci siamo confrontate oggi, perché ho capito che non le andava giù la mia nomination. Io penso di essere lineare con il mio modo di essere, che poi può piacere o meno. Se la proteggo dagli schizzi dell'acqua o le do delle mandorle è perché mi viene un senso di protezione. Ma se per lei ci vuole un distacco, nessun problema. Io per i rapporti umani qui sull'isola non ne faccio una tragedia. Valuterò le persone quando l'isola finirà.