Mario Adinolfi all’Isola interrompe Loredana Cannata mentre parla del suo passato: “È una botta e via”

All'Isola dei Famosi Dino Giarrusso aveva confessato agli altri naufraghi che "in 10 anni ha avuto centinaia e centinaia di avventure". Di recente alcuni dei concorrenti sono tornati sulla vicenda, in particolare Jey Lillo, Mario Adinolfi, Omar Fantini e Loredana Cannata hanno messo in dubbio le sue dichiarazioni. Quest'ultima, poi, ha parlato del suo passato sentimentale.

Loredana Cannata sulle sue relazioni: "Ho avuto un passato da collezionista"

"Lui ha dichiarato a me più di cinquecento" ha rivelato Mario Adinolfi. "Dai, per piacere. Non lo posso nemmeno mandare a ca*are perché non ci sta" ha dubitato Jey Lillo. Omar Fantini, invece, è stato più cauto: "Più di cinquecento, proviamo a pensare temporalmente". Adinolfi ha insistito: "Lui ha detto cinquecentoquaranta settimane, quindi una a settimana". A quel punto, è intervenuta Loredana Cannata: "Posso dire che anche io ho avuto i miei trascorsi da collezionista. Notti meravigliose che sono state uno scambio di bene". Il suo racconto sulla sua vita sentimentale, però, è stato interrotto da Adinolfi: "Ma che scambio? Si chiama una botta e via".

La confessione di Dino Giarrusso all'Isola dei Famosi: "Ho avuto centinaia di avventure"

Dino Giarrusso, durante un gioco con gli altri naufraghi dell'Isola dei Famosi, si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni sulla sua vita sentimentale. "Le poche volte che ho tradito la mia fidanzata è successo che la lasciavo e poi mi mettevo con quella con cui l'avevo tradita", aveva spiegato il naufrago. A 33 anni era tornato single: "Ho lasciato la mia convivente e ho scelto di vivere da single".

E da quel momento: "Per dieci anni ho avuto centinaia e centinaia di avventure, ho vissuto il contrario di prima. Dieci anni sono cinquecentoventi settimane, fate il conto. Anche una ogni due settimane, è successo".