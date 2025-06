video suggerito

La rivelazione di Dino Giarrusso all'Isola: "A 33 anni scelsi la vita da single. Ho avuto più di cento donne" All'Isola dei Famosi 2025 Dino Giarrusso si è lasciato andare ad alcune confessioni sulla sua vita privata che hanno stupito gli altri concorrenti. "In 10 anni ho avuto centinaia e centinaia di avventure", ha rivelato il naufrago.

A cura di Elisabetta Murina

Frezza La Fata/ IPA

Momento di confessioni all'Isola dei Famosi 2025. Dino Giarrusso si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni inedite sul suo passato sentimentale, da quando ha deciso di lasciare la sua compagna e vivere da single agli anni in cui ha avuto "centinaia e centinaia di avventure". Ecco cosa ha raccontato agli altri naufraghi.

La confessione di Dino Giarrusso all'Isola dei Famosi

Durante un gioco con gli altri naufraghi, in cui Teresanna Pugliese fingeva di essere la conduttrice de ‘L'Isola dei Talentuosi', Dino Giarrusso si è aperto riguardo la sua vita privata, con dichiarazioni che non sono passata inosservate. "Le poche volte che ho tradito la mia fidanzata è successo che la lasciavo e poi mi mettevo con quella con cui l'avevo tradita", ha spiegato il naufrago. A 33 anni poi ha deciso di tornare single: "Ho lasciato la mia convivente e ho scelto di vivere da single". E da quel momento l'ex deputato ha vissuto senza tirarsi indietro: "Per 10 anni ho avuto centinaia e centinaia di avventure, ho vissuto il contrario di prima". Stupiti dalle dichiarazioni, Mirko Frezza e Cristina Plevani hanno voluto saperne di più, Giarrusso ha confermato: "10 anni sono 520 settimane, fate il conto. Anche una ogni due settimane, è successo".

La polemica di Giarrusso all'Isola

Nella puntata del 28 maggio, arrivato il momento delle nomination, Giarrusso si è mostrato insofferente riguardo al trattamento riservato ai tre nuovi naufraghi, Jasmin Salvati, Ahlam El Brinis e Jey Lillo, appena sbarcati in Honduras. Con tono piuttosto critico, il concorrente ha detto: "Sono un po’ stanco, tante novità, ragazzi appena arrivati che faranno le nomination. Io quando sono arrivato non le ho fatte, c’è un po’ di diversità di trattamento". E poi, sempre rivolgendosi alla conduttrice, ha aggiunto: "Come sai, per un grande estimatore dell'equità e del rispetto delle regole. Sono abituato a dire sempre la verità". "Non fare polemica", ha risposto lei.