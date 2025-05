video suggerito

Dino Giarrusso fa polemica all’Isola: “C’è disparità di trattamento, sono stanco”, la reazione di Veronica Gentili Durante le nomination della puntata del 28 maggio dell’Isola dei Famosi, Dino Giarrusso si è lamentato con Veronica Gentili di una “disparità di trattamento” rispetto ai nuovi naufraghi. La conduttrice lo ha subito fermato, piuttosto infastidita: “Che polemica è questa?”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dino Giarrusso polemico nei confronti dell'Isola dei Famosi. Durante la puntata del 28 maggio, il naufrago ha parlato di una "disparità di trattamento" tra lui e alcuni concorrenti, lamentandosene con Veronica Gentili. La conduttrice ha subito messo a tacere la presunta polemica. Ecco cosa è successo in diretta.

La polemica di Dino Giarrusso sulla "disparità di trattamento"

Nella puntata del 28 maggio, arrivato il momento delle nomination, Giarrusso si è mostrato insofferente riguardo al trattamento riservato ai tre nuovi naufraghi, Jasmin Salvati, Ahlam El Brinis e Jey Lillo, appena sbarcati in Honduras. Con tono piuttosto critico, il concorrente ha detto: "Sono un po’ stanco, tante novità, ragazzi appena arrivati che faranno le nomination. Io quando sono arrivato non le ho fatte, c’è un po’ di diversità di trattamento". E poi, sempre rivolgendosi alla conduttrice, ha aggiunto: "Come sai, per un grande estimatore dell'equità e del rispetto delle regole. Sono abituato a dire sempre la verità".

La reazione di Veronica Gentili: "Che polemica è questa?"

Veronica Gentili lo ha subito fermato piuttosto infastidita: "Non fare polemica". E ha poi spiegato a Giarrusso il motivo per il quale i tre naufraghi, a differenza sua, possono già partecipare alle nomination ed esprimere le loro preferenze nonostante siano appena arrivati: "Tu non avevi visto gli altri quindi non potevi votarli. Loro vi hanno visto e possono votare. Fai polemiche fini a se stesse. Che polemica è questa?”. Sul fatto di dire "sempre la verità", Gentile ha precisato che non c'è alcuna differenza di trattamento ma un motivo ben preciso: "La verità è che tu non potevi votare perché non li avevi visti, loro vi hanno visto giocare per tre settimane".