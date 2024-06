Sara Ricci: “Dissi di no a Kim Rossi Stuart. Persi il figlio che aspettavo da Beppe Convertini”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Sara Ricci, ospite del programma Storie di donne al bivio, ha ripercorso la sua vita sentimentale. L'attrice, che qualche mese fa ha partecipato al Grande Fratello, ha ricordato il breve flirt con Alessandro Preziosi, la relazione con Beppe Convertini e quella volta che rifiutò Kim Rossi Stuart.

Sara Ricci racconta la fugace conoscenza con Kim Rossi Stuart

Nel programma condotto da Monica Setta, Sara Ricci ha ricordato di avere conosciuto Kim Rossi Stuart sul set del film Al di là delle nuvole, diretto da Michelangelo Antonioni e Wim Wenders: "Era stupendo, quindi ero già abbastanza innamorata da subito. Prima ci siamo incontrati a casa di Antonioni dove facevamo le prove di trucco e parrucco e poi, sul set, avevo queste scene con lui e Inès Sastre. Solo che io mi ero portata il mio compagno del momento, Massimo, e quindi non poteva succedere niente". Dopo diversi anni – tre o quattro racconta l'attrice – si sono rivisti. Galeotto fu uno spettacolo di Luca Ronconi, ma anche in quel caso le cose non andarono per il verso giusto:

Sai quegli spettacoli che durano cinque ore. Io ero da sola e anche lui e così abbiamo continuato a vedere lo spettacolo insieme. Io ero imbarazzatissima. Lui a un certo punto mi dice: "Andiamo a bere una cosa?". E io gli ho risposto "no" e sono scappata.

Tuttavia, si erano scambiati i numeri di telefono, quindi hanno avuto modo di rimettersi in contatto: "Ci siamo rivisti, siamo usciti e mi ha riaccompagnato a casa, pensando che lo avrei fatto salire. Gli ho offerto un bicchiere di latte sotto casa… Io che amo il vino e sono quasi sommelier!". Sara Ricci ha anche spiegato il motivo per cui non lo fece salire: "Avevo i mobili brutti e non era a posto la casa. Oggi non rifarei più questo errore".

Il flirt con Alessandro Preziosi e la relazione con Beppe Convertini

Sara Ricci, ripercorrendo la sua vita sentimentale, ha parlato del breve flirt con Alessandro Preziosi. Quando lo conobbe, l'attore aveva 26 anni: "Era bellissimo. Oddio, non che adesso non lo sia….Abbiamo avuto un breve flirt di 4 mesi". Poi, la storia d'amore con Beppe Convertini segnata da un evento doloroso: "Dopo un anno che stavamo insieme, abbiamo perso un figlio e per lui è stato un dramma. Abbiamo avuto una bellissima storia e ancora oggi siamo grandi amici". Sara Ricci ha avuto, poi, una relazione con Gianluca Ciuferri, durata 15 anni e finita nel 2018. E ha concluso: "Ora non sono innamorata di nessuno. Sarà contento quello che vedo ogni tanto… Scherzi a parte, è vero che non ho un compagno, ma non mi sento mai sola".