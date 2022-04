Pierpaolo Pretelli: “Sto preparando uno spettacolo”, tra i progetti futuri anche Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli sta lavorando ad un one man show in cui reciterà, ballerà e canterà: ha scritto uno spettacolo con amici, poi pensa di portare la fidanzata Giulia Salemi in radio.

A cura di Gaia Martino

Pierpaolo Pretelli sogna in grande e presto potrebbe presentarsi in qualità di one man show in uno spettacolo da lui scritto. L'ex Velino ed ex concorrente del Grande Fratello VIP negli ultimi mesi è stato un volto della Rai, prima come concorrente di Tale e Quale Show, poi affidato allo spazio di Domenica In. Ora è una delle voci di R101, radio nella quale ogni venerdì mattina è protagonista nel programma Procediamo con Fernando Proce, Regina e Sabrina Bambi: "A me piace tantissimo fare la radio, era uno dei miei sogni e il fatto che lo stia realizzando per me è gratificante". Ma non è tutto, si sta preparando a regalare ai fan un show tutto suo in cui canta, recita e balla.

La confessione di Pierpaolo Pretelli

Ieri sera Pierpaolo Pretelli è stato ospite del programma radiofonico di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Facciamo finta che, in onda su R101 ed ha rivelato di avere un progetto in cantiere.

Con alcuni amici autori sto scrivendo un piccolo spettacolo tutto mio, una sorta di one man show dove canto, recito, ballo, insomma un'ora di spettacolo. Lo stiamo preparando, è ancora un po' presto, però spero di uscire intorno ai primi di giugno. Dovremmo essere sia a Roma che a Milano.

L'ex Velino ha confessato di avere tanta voglia di mettersi in gioco per crescere professionalmente, sempre di più "Più che altro ho voglia di mettermi in gioco, di fare un po' di gavetta che è fondamentale, voglio provare a darmi una tara, a tararmi (ride)".

Il futuro con Giulia Salemi

Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello VIP e non si sono più separati. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli formano una delle coppie più amate e chiacchierate d'Italia. La loro complicità potrebbe essere la chiave vincente per dare vita ad un progetto insieme, ci starebbero già pensando stando alle parole di Pierpaolo che vorrebbe portarla con sé in radio: