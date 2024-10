video suggerito

Pierpaolo Pretelli: “Rocky è simile a me, entrambi veniamo dal nulla. Giulia è fiera, presto saremo genitori” Pierpaolo Pretelli presenta a Fanpage.it la sua nuova avventura lavorativa nei teatri italiani con Rocky Il Musical. Il volto televisivo, presto papà del primo figlio con Giulia Salemi, sta vivendo un periodo ricco di emozioni e di responsabilità: “Ho trovato uno stimolo bellissimo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pierpaolo Pretelli ha iniziato una nuova avventura lavorativa, a teatro, con Rocky Il Musical. Il celebre volto televisivo, che presto diventerà papà per la seconda volta con la nascita del primo figlio con Giulia Salemi, si è immerso in una nuova esperienza, diversa da quella che già conosceva. Quella di Rocky è una storia che sente sua: a Fanpage.it ha parlato delle emozioni provate sul palco, delle notti insonni prima dell'inizio del tour e dell'amore che ha scoperto di provare per il teatro di cui "non potrò più farne a meno".

È la prima volta per te in un musical. Com'è stato il debutto sul ring?

È stata un'emozione unica, non mi sono mai trovato in una situazione simile, con un ruolo principale. È una grande responsabilità.

Com’è stato trovarsi ad avere un rapporto più diretto con il pubblico?

C'è più energia rispetto alla tv. Con un teatro pieno hai un riscontro immediato con l'applauso e se non c'è, bisogna farsi qualche domanda (ride, ndr). Per fortuna, c'è stata una grande risposta. La storia di Rocky ci aiuta, ha una trama stupenda.

Su Instagram hai scritto che quella di Rocky "È una storia che ti tocca profondamente". Perché?

Pierpaolo Pretelli per Rocky il musical

Su alcuni punti di vista il personaggio è molto simile a me, entrambi veniamo dal nulla. Rocky fa un mestiere che lo obbliga a sembrare una persona dura, ma è buono. Anche la voglia di farcela contro chi gli dice "Non ce la farai mai, ma dove vai?". Lui ha tutti contro, e con il suo talento, incassando i pugni, arriva fino alla fine. Anche se non vince, l'obiettivo è resistere. È stata una sfida anche per me. Come Rocky sfida Apollo, anche io ho sfidato un'altra parte di me che è sempre stata un po' scettica.

Hai avuto ansia da prestazione alla prima?

Pensavo di averne di più. Ho canalizzato l'adrenalina in energia positiva, in forza. Venivo da notti insonni, mi svegliavo spesso per ripetere il copione. Ma sono arrivato alle prove con la memoria solida. Il giorno dopo la fine dei tre spettacoli sono rientrato a Milano per riposare, e mi mancava il teatro.

Hai messo in pratica qualche rituale porta fortuna prima di salire sul palco?

Oltre al classico "Mer*a, mer*da, mer*da", no. Ho avuto una buona capacità di adattamento, ho avuto una grande forza ed energia.

Pierpaolo Pretelli per Rocky il musical

Tale e Quale Show ti ha fatto da scuola per questa esperienza?

Tale e Quale è stato fondamentale per questo percorso, ma anche per quello che vorrò fare. Il programma rimane uno dei perni della mia vita. Ho avuto un approccio più maturo con Rocky rispetto all'esperienza a Tale e Quale, mi ha aiutato tanto. Poi faccio lezioni di canto da un po'.

Ospite di La vita in diretta hai raccontato di aver sofferto di crisi di panico. Sono solo brutti ricordi?

Ci sono stati degli accenni, ma oggi sono bravo a gestirle. L'importante è avere la lucidità nel capire che il campanello è quello, che la porta sta bussando. Devi avere forza mentale e l'aiuto di qualcuno. Adesso, però, sono sereno. Poi quando sono impegnato in qualcosa mi dedico totalmente, quindi non ho neanche il tempo per pensare. Sento un'energia e una carica incredibile.

Come ha reagito Giulia Salemi (la fidanzata, ndr) alla tua nuova occasione lavorativa?

Scioccata. Non immaginava che potessi essere all'altezza di un ruolo così importante in uno spettacolo teatrale. Mi ha fatto tanti complimenti. È venuta a vedermi con tutti i miei amici. Non mi avevano mai visto in un ruolo simile. Ho sempre sognato di fare una cosa simile, è questa la mia prima volta. È stato uno shock positivo per loro.

È un bel periodo per voi.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi (foto Instagram)

Sì, bello pieno. Siamo in dolce attesa (ride, ndr). Mancano ancora tre mesi.

Ho visto sui social che non avete ancora il nome. Lo sceglierete guardandolo negli occhi?

Il nome è ancora un tabù. Magari sì, esattamente. Verrà in maniera naturale, senza pensarci troppo.

Cosa ti aspetti dal tuo futuro lavorativo?

Ho trovato uno stimolo bellissimo nel teatro e penso che non potrò più farne a meno. Poi si vedrà.