Perché Corona può pubblicare Falsissimo stasera e quali limiti deve rispettare la puntata

Stamattina il Tribunale di Milano ha emesso un provvedimento preventivo basato sull'articolo 700 del codice di procedura civile, bloccando Fabrizio Corona nella diffusione di contenuti riguardanti Alfonso Signorini. Una decisione che solleva interrogativi sui limiti della libertà di cronaca, nel momento in cui questa lede la reputazione altrui. Per fare chiarezza sulla natura di questa decisione e capire cosa rischia l'ex re dei paparazzi qualora dovesse comunque pubblicare una nuova puntata di Falsissimo, anche non riguardanti il conduttore, abbiamo chiesto un parere tecnico all'avvocato Cristiano Cominotto.



Avvocato, su quali basi il giudice ha potuto emanare un provvedimento preventivo su un contenuto non ancora pubblicato?

Il provvedimento si basa sull'articolo 700 c.p.c., che richiede due presupposti per essere applicato: il Fumus Boni Iuris (la probabilità che chi richiede la misura abbia ragione) e il Periculum in Mora (il rischio che il trascorrere del tempo provochi un danno grave e irreparabile).Per stabilire se prevalga il diritto di cronaca o quello alla reputazione, la legge valuta tre pilastri: la verità del fatto, l’interesse pubblico e la continenza formale. In questo caso, il giudice potrebbe aver ritenuto che le modalità espressive di Corona nei video già pubblicati non rispettassero la continenza, ovvero l'uso di toni civili. Per questo ha presunto che anche il contenuto futuro avrebbe seguito lo stesso intento lesivo.

Cosa rischia Corona se stasera dovesse decidere di pubblicare ugualmente la puntata?

Infrangere un provvedimento d'urgenza di un giudice può portare a conseguenze pesanti. Oltre a sanzioni pecuniarie civili che possono essere molto salate, si rischia concretamente il carcere per l'inosservanza di un ordine dell'Autorità. Le ordinanze, che si condividano o meno, vanno rispettate finché non vengono eventualmente annullate da un reclamo cautelare.

E se dovesse trattare altri temi? L'avvocato di Signorini sostiene che Corona non possa più parlare nemmeno della famiglia Berlusconi. Cosa dice la legge in merito?

Il provvedimento specifico riguarda il diritto alla privacy e alla reputazione di Alfonso Signorini. Se Corona dovesse pubblicare contenuti riguardanti altri soggetti, come la famiglia Berlusconi, in teoria non violerebbe l'inibitoria specifica su Signorini. Tuttavia, rimarrebbe il rischio legale di nuove querele o ricorsi d'urgenza da parte dei diretti interessati. Se il modo di trattare i fatti fosse identico, è probabile che un giudice applicherebbe la stessa interpretazione data oggi dal dottor Pertile.

Nell’ordinanza si legge che il giudice non ha ravvisato "indizi di coercizione" nelle chat di Signorini con un tale Vincenzo, parlando di "piena consapevolezza" degli interlocutori. Lo ritiene un aspetto decisivo ai fini della decisione?

Giuridicamente, il concetto di consenso è complesso. In diritto, si valuta se il consenso sia libero o condizionato da una sproporzione di potere, magari economica o professionale. Se esiste un interesse pubblico a conoscere come avviene il processo di selezione in certi ambiti, in questo caso quello per partecipare al Grande Fratello, il solo "consenso" tra le parti potrebbe non bastare a escludere la rilevanza giornalistica del fatto. È un punto che meriterebbe un approfondimento dibattimentale che un provvedimento d'urgenza non può esaurire.

Esiste un principio superiore che tutela la libertà di Corona di pubblicare?

Esiste l'Articolo 10 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), che stabilisce che le limitazioni alla libertà di espressione debbano essere estremamente circoscritte. La libertà di cronaca deve tendenzialmente prevalere, a patto che rispetti i criteri di cui parlavamo prima. Il bilanciamento tra il diritto alla privacy di Signorini e l'interesse pubblico alla conoscenza di questi fatti è il vero nodo giuridico della vicenda.

Il provvedimento dispone anche la cancellazione dei contenuti già esistenti. Fabrizio Corona deve farli sparire da tutte le piattaforme?

L'ordinanza vale nei confronti di Corona: lui è obbligato a rimuoverli. Tuttavia, tecnicamente, l'ordine non colpisce direttamente i soggetti terzi come Google o le piattaforme social. Per obbligarli alla cancellazione, i legali di Signorini dovrebbero ottenere un'inibitoria specifica anche contro i service provider. Per quanto riguarda il materiale in possesso di Corona, il giudice ne ha ordinato il sequestro o la consegna: legalmente lui non dovrebbe più trattenerlo.

Questo provvedimento impedisce a Corona di parlare di Signorini per sempre e in ogni contesto?

Il limite è legato alla natura diffamatoria e lesiva. Il provvedimento nasce per fermare quello che è stato ritenuto un intento persecutorio. È chiaro che un racconto giornalistico corretto, che rispetti verità, interesse pubblico e continenza, dovrebbe essere sempre garantito dal diritto di cronaca, ma l'ampiezza di questa decisione pone dei paletti molto rigidi per il futuro immediato.

La misura può influenzare il processo penale in corso?

Sono due binari separati. Il giudice civile ha espresso un giudizio basato su "sommarie informazioni". Il giudice penale è libero di valutare autonomamente le prove e le testimonianze per accertare se esista o meno un sistema di ricatti. Certamente, un'ordinanza civile così netta è un elemento che entra nel dibattito mediatico e giuridico complessivo.