Ornella Vanoni: “Venni ricoverata dopo tre mesi senza dormire, di sera fumo marijuana per scacciare i pensieri bui”

In un'intervista, Ornella Vanoni si racconta tra carriera e vita privata e parla del suo trascorso con la depressione. La cantante ha avuto tre crisi depressive, una delle quali la portò al ricovero perché non dormiva "da tre mesi per via dell'ansia". La marijuana la aiuta a scacciare i brutti pensieri: "Preferisco dormire da sola. Anche perché questo mi consente di fumare. Se ci fosse qualcuno vicino magari potrebbe dargli fastidio".

La depressione e l'uso di marijuana per "scacciare i brutti pensieri"

Nella lunga intervista a Vanity Fair, Vanoni racconta di aver superato la depressione grazie agli psicofarmaci. Nella sua vita ha avuto tre crisi depressive: "L'ultima mi ha portato a essere ricoverata alla clinica San Rossore di Pisa: non dormivo da tre mesi per via dell'ansia e, quando non dormi, è impossibile non andare in depressione. Penso che capiterebbe a chiunque". La cantante preferisce comunque dormire sola, anche perché questo le consente di fumare marijuana: "Se ci fosse qualcuno vicino magari potrebbe dargli fastidio".

È stata lei stessa, nella sua biografia, a raccontare di farne uso di sera per spegnere i pensieri bui: "Possono riguardare qualunque cosa mi abbia addolorato profondamente. Ormai è tutto un dolore, basta guardare la televisione o leggere i giornali per sentirlo".

Il tema della morte, che affronta con umorismo

Un tema di cui Vanoni parla spesso è la morte, che esorcizza attraverso l'umorismo: "Il giorno che arriverà la affronterò come tutti. Mi tranquillizza che, oggi, non ci sia più la sofferenza prima di morire: oggi ti fanno la morfina e non senti più niente. Si muore dolcemente". Non a caso, in uno sketch con Fabio Di Fazio andato in onda nell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, l'artista ha firmato per gioco un accordo che la lega al programma per un altro anno: "Ma non è detto che io ci arrivi", ha scherzato.