Olivia Munn a un anno dalla mastectomia: "L'operazione durò più del previsto, temevo per il mio bambino" Olivia Munn, attrice 44enne, racconta in un podcast le sensazioni provate prima e dopo l'operazione. A marzo del 2024 si è sottoposta a una doppia mastectomia per un cancro al seno. La star, poi, rivela di aver vissuto un'esperienza drammatica sul set di un film.

Ospite della puntata del 18 febbraio podcast Reclaiming di Monica Lewinsky, l'attrice Olivia Munn ha raccontato di aver vissuto "esperienze traumatiche" sul set di un film e che le sono stati offerti dei soldi per non parlarne pubblicamente. A un anno dall'intervento di doppia mastectomia dopo un cancro al seno, l'attrice ha parlato dell'operazione e della sua malattia.

Olivia Munn sul trauma sul set: "Mi offrirono cifre a 7 zeri, ma arrivò anche un accordo di riservatezza"

Alla conduttrice del podcast, Olivia Munn ha rivelato di aver vissuto esperienze traumatiche sul set di un film. L'attrice ha spiegato di aver sporto denuncia contro la casa cinematografica:

Mi hanno offerto molti soldi. L'assegno per accettare le loro scuse aveva una cifra a sette zeri, ma è arrivato con un accordo di non divulgazione. Non l'ho voluto firmare e non ho accettato i soldi. È successo nel periodo delle denunce di molestie e abusi nel mondo dello spettacolo sulla scia del #MeToo. A quei tempi chiunque firmava un accordo del genere veniva preso di mira e gli veniva detto: "Lo stai facendo solo per i soldi".

Olivia Munn sull'intervento al seno: "Piansi solo due volte"

A quasi un anno dall'intervento al seno, Olivia Munn è tornata a parlare del cancro e del periodo post operatorio. "Ero molto inconsapevole di cosa fosse una doppia masectomia – ha spiegato – Ho pianto solo due volte durante i dieci mesi in cui la notizia non era ancora di dominio pubblico. Ho pianto poco prima di operarmi, non pensavo a come sarebbe stato il mio seno, ero preoccupata per mio figlio". L'operazione è durata dieci ore: "Ci hanno impiegato un po' di più del previsto perché ho iniziato a sanguinare. La mia migliore amica e mio figlio erano lì fuori ad aspettarmi. Il mio bambino mi ha detto che era fiero di me". E ancora:

Anche la settimana dopo la masectomia ho pianto. Sono andata alla visita di controllo, mi sono spogliata e mi sono guardata allo specchio. Ricordo ancora quella sensazione di shock quando ho visto gli impianti. Ho realizzato cosa avessi appena affrontato e l'aspetto che avevo. È in quel momento che ho deciso di parlarne pubblicamente, anche perché temevo che qualcuno pensasse mi fossi sottoposta ad un intervento chirurgico sbagliato. Non ho mai pianto così tanto. Mia mamma ha provato a consolarmi, ma volevo stare sola, era una cosa che riguardava solo me.