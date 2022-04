Miryea Stabile su Ignazio Moser: “All’Isola ha ammazzato un animale che non si poteva uccidere” Miryea Stabile, intervistata nel programma Isola Party, ha svelato un retroscena che riguarda Ignazio Moser e la sua esperienza all’Isola dei famosi.

Miryea Stabile è stata tra gli ospiti della puntata di Isola Party trasmessa il 31 marzo. In quell'occasione ha ricordato con il conduttore Ignazio Moser, l'esperienza all'Isola dei famosi che hanno vissuto insieme. L'ex Pupa si è lasciata sfuggire un dettaglio che probabilmente non avrebbe dovuto rivelare. Ha fatto sapere, infatti, che Ignazio Moser mentre era tra i concorrenti dell'edizione 2021 dell'Isola dei famosi, avrebbe commesso un'azione vietata. Avrebbe ucciso un animale, che "non avrebbe potuto ammazzare".

La rivelazione di Miryea Stabile su Ignazio Moser

Miryea Stabile inizialmente ha parlato genericamente della sua esperienza all'Isola dei Famosi 2021: "Ho tantissima nostalgia dell'Isola. Cosa consiglierei ai naufraghi? Di non mollare mai, di credere sempre in se stessi e se hanno fame di mangiare tanti, tanti fruttini. Mi manca tutto, le palme, il mare, l'atmosfera. È un'esperienza pazzesca". Ignazio Moser ha ricordato alla sua ex compagna di avventura, che durante il reality non sembrava poi così affascinata dall'esperienza che stava vivendo. Al contrario, avrebbe attraversato momenti di grande difficoltà: "Non si ricorda quando le venivano gli attacchi di panico per la fame, l'ho vista davvero soffrire". Poi, la chiacchierata è proseguita fino a quando Mirya ha rivelato: "Forse non posso dirlo. Ignazio ha ammazzato anche un animale che non si poteva ammazzare".

Ignazio Moser spiega cosa ha fatto all'Isola dei famosi

Ignazio Moser, vedendosi chiamato in causa, ha provato a spiegare: "Io l'anno scorso ho preso una di quelle razze che ci sono a riva. Le ho piantato una lancia e l'ho tirata fuori a riva e l'abbiamo mangiata. Buonissima". Quindi ha concluso: "Ho preso un pitone, una razza e poche altre cose. Come ho capito che fosse un pitone? Lo vedi che è un constrictor invece che un serpente velenoso".