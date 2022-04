Aldo Montano: “Alex Belli a pagamento andrebbe all’Isola dei Famosi anche a nuoto” Alex Belli e Aldo Montano sono stati ospiti dell’ultima puntata dell’Isola Party, condotta da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. L’ex schermidore ha parlato dell’attore, che ora si trova in vacanza a Santodomingo, sostenendo che pagato potrebbe anche andare a nuoto all’Isola dei famosi.

A cura di Elisabetta Murina

Alex Belli e Aldo Montano sono stati ospiti dell'ultima puntata di Isola Party, andata in onda giovedì 14 aprile poco prima dell'Isola dei Famosi. L'attore, già ospite de La Pupa e il Secchione Show, si è acceso una sigaretta in diretta, mentre l'ex coinquilino gli ha rivolto qualche frecciatina.

Alex Belli in collegamento con Delia Duran

All'ormai consueto appuntamento che precede la puntata dell'Isola dei Famosi, condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, hanno partecipato Alex Belli e Aldo Montano, in due spazi separati. L'attore si è collegato da Santodomingo, dove si trova in vacanza con la moglie Delia Duran, anche lei apparsa in video. Belli si è poi acceso una sigaretta in diretta, lasciando senza parole i due conduttori. "Lo sapete che sono anticonvenzionale", ha detto scherzando ai presenti. "Se arrivi in Honduras a nuoto da dove sei, potremmo farti fare davvero l'inviato dell'Isola Party ", ha detto con ironia Moser all'ex gieffino-

Alex Belli e Delia Duran in collegamento con Isola Party

Le parole di Aldo Montano

Un altro spazio del'Isola Party è stato dedicato ad Aldo Montano, che ha parlato sia di sport che del compagno Belli. Il conduttore gli ha chiesto di stilare una sorta di classifica, un podio in fatto di "recitazione artistica" tra l'attore, Delia e Soleil Sorge. L'ex schermidore ha così replicato: "Io credo che dopo 6 mesi di superca**ola al primo posto ci metto Belli. Mi sembra logico, ma proprio alla grande, a distacco. Ha quasi doppiato gli altri in recitazione. Al secondo credo Delia e poi ultima Soleil".

L'ex gieffino ha poi continuato, parlando sempre di Belli che si trova a Santodomingo e credendo che sarebbe capace di andare persino all'Isola dei Famosi: "Non si fa una settimana in più pure lì? A lui piace fare i giri un pò da tutte le parti. Attenzione che quello prende un aereo e va davvero a L’Isola. A pagamento ci va, pure a nuoto".

Il tweet di Belli dopo la diretta

Dopo la diretta, Belli ha voluto commentare le parole di Montano con un Tweet sul suo profilo, facendo riferimento ancora una volta alla sua esperienza al Grande Fratello Vip: "Caro il mio ALDO… percepisco ancora un po’ di bruciore… ma ti ricordo che senza il mio intrattenimento e la “superca**ola” (cit. Tognazzi) di cosa avremmo parlato delle partite a Scopa/bigliardo!!!