Michelle Hunziker svela: “Tornerò presto in tv, in arrivo un progetto con Gerry Scotti” Sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, Michelle Hunziker ha parlato del suo futuro in TV, poi ha svelato i suoi segreti per mantenersi in forma.

A cura di Daniela Seclì

Michelle Hunziker ha rilasciato un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni nella quale ha affrontato diversi argomenti: dal suo futuro televisivo ai segreti per mantenersi in forma. Ma andiamo con ordine. Presto la conduttrice tornerà in tv.

Michelle Hunziker tornerà presto in TV: ecco dove la rivedremo

Michelle Hunziker ha svelato i suoi prossimi impegni televisivi. Tra i progetti che la vedranno protagonista, ce n'è anche uno top secret: "Quando mi rivedrete in tv? Prestissimo! Non posso dire molto ora, ma ci sarà Michelle Impossible, Striscia e un altro progetto in arrivo ancora top secret che avrà a che fare con Gerry Scotti. Non vedo l'ora di parlarvene!".

I segreti di Michelle Hunziker per mantenersi in forma

Michelle Hunziker, nell'intervista rilasciata a Monica Agostini, ha anche svelato i suoi segreti per mantenersi in forma, tra sport e dieta equilibrata. Non è un mistero il fatto che la conduttrice pratichi le arti marziali:

Mi alleno tre volte alla settimana, faccio arti marziali, nello specifico Kyokushinkai (ovvero karate full contact) e pesi. Ho scoperto queste discipline motorie a 33 anni, prima sciavo, nuotavo ma non andavo in palestra. Posso dare un consiglio alle lettrici? Fate un percorso di autodifesa: migliora l'autostima e fa sentire più forti e coraggiose, fisicamente e mentalmente.

Quanto al cibo, Michelle Hunziker ama mangiare sano. Fa colazione con yogurt greco, aggiungendo "noci tritate, mirtilli, frutti rossi, un po' di sciroppo d'acero o miele". Completa il tutto con caffè o tè e due fette biscottate. A metà mattina mangia un frutto o uno snack. Infine, ha spiegato cosa mangia a pranzo e cena: