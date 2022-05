Michelle Hunziker cintura blu di karate, le parole per Eros Ramazzotti: “Ho iniziato grazie a lui” La conduttrice è diventata cintura blu di karate e in un lungo post sui social ringrazia l’ex marito che le ha permesso di conoscere questa disciplina.

A cura di Andrea Parrella

Michelle Hunziker è diventata cintura blu di karate. La conduttrice ha sostenuto l'esame nei giorni scorsi e ha voluto celebrare questo traguardo nelle arti marziali attraverso un post sui social, tornando a raccontare come questo percorso le abbia permesso di reggere molto agli scossoni degli ultimi tempi, soprattutto per le traversie sentimentali, scaricando molta tensione provocata dalla fine della storia con Tomaso Trussardi.

Le parole di Michelle Hunziker

"Rimettersi in gioco, senza indugiare… andando in contro a fatica, studio, dolore e dedizione… Per poi vivere emozioni di questa portata… Ne vale davvero la pena", comincia così il post in cui Hunziker racconta passo dopo passo la giornata di ieri. Prima l'arrivo in palestra, poi il riscaldamento, infine l'esame e una targa speciale ricevuta dalle mani del suo maestro: "Oggi ho ottenuto due cinture e mezzo in più rispetto a quella per la quale ero andata a fare l’esame e mi sono seriamente emozionata quando il mitico Shihan Wakiuchi mi ha stretto la mia fatica di 6 ore consecutive di stage e esame intorno alla vita".

Le parole per Eros Ramazzotti

Un percorso che oggi più che mai ritiene fondamentale per il suo equilibrio e che non sarebbe stato possibile senza i consigli dell'ex marito Eros Ramazzotti. Un dettaglio che aveva già svelato nel corso del suo programma, Michelle Impossible, quando aveva ospitato sul palco proprio Ramazzotti, raccontando che era stato lui, in sostanza, a suggerirle di iniziare a praticare questa attività.

Ed è a questo punto che arriva il ringraziamento ad Eros: "Ringrazio Eros Ramazzotti – si legge in conclusione – per avermi fatto conoscere la mia Senpai Simona e Senpai Luigi di Iron Dojo che mi hanno fatto letteralmente innamorare di questa disciplina. Un cammino appena iniziato che mi darà molte soddisfazioni e legnate come le ho prese oggi".