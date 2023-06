Martina Stella: “L’Ultimo Bacio? Imbarazzo sul set con Accorsi. I social una difesa per le attrici” Ospite del Filming Italy Sardegna, Martina Stella si è raccontata a tutto tondo: dalla sua carriera da attrice, iniziata a 16 anni con L’ultimo bacio, alla presenza dei paparazzi che hanno accompagnato la sua vita privata specie durante l’adolescenza. Oggi è sposata con Andrea Manfredonia e ha due figli.

Martina Stella si è raccontata a tutto tondo al Filming Italy Sardegna: dalla sua carriera da attrice, iniziata a 16 anni con L'ultimo bacio, alla vita privata e ai gossip che hanno accompagnato la sua storia, specie quando al suo fianco c'erano compagni famosi come Valentino Rossi e Lapo Elkann.

La carriera di Martina Stella: l'esordio con l'Ultimo Bacio di Muccino

Martina Stella ha esordito nel mondo del cinema giovanissima, a 16 anni, quando fu scelta nel cast del film L'ultimo bacio di Gabriele Muccino. All'epoca lavorava come modella, poi arrivò la possibilità del provino, come ha raccontato a Repubblica durante il Filming Italy Sardegna: "I miei mi accompagnarono. Al secondo provino mi toccarono le scene di seduzione con Accorsi, mamma mia che imbarazzo, ero disperata. Ero una ragazzina che si approcciava al mondo dell’amore, ero all’inizio, quindi l’imbarazzo era tanto. L’ho buttata sull’ironia".

Da quel momento in poi la sua carriera da attrice è decollata, con diverse proposte di lavoro e la consapevolezza di voler far quello nella vita. Così Martina Stella ha fatto di tutto per rimanere a Roma, anche andare contro i suoi genitori, per inseguire il suo sogno:

Mi sono trovata ragazzina su un set pieno di attori, timida e imbambolata, con tutte quelle scene di baci. Però in quel contesto ho capito che era quello il mio posto, quello che volevo. Mi sono scontrata molto con i miei, sono voluta restare a Roma, li ho convinti. Sono stata contenta di tutto quello che mi proponevano, volevo e dovevo lavorare. Ho girato il film Amnèsia con Gabriele Salvatores a Ibiza, terra fantastica. Abatantuono mi faceva ridere moltissimo.

La vita privata di Martina Stella

Oggi la vita privata e la carriera di Martina Stella sono molto cambiate. A 37 anni lavora ancora nel mondo dello spettacolo, ma si sta dedicando a progetti diversi da quelli del passato. Ha infinto di girare la serie La lunga notte con Giacomo Campiotti, un dramma storico che descrive così:

Un ruolo diverso da quelli fatti fino ad ora, anche se si tratta di un dramma storico sono partita dalla psicologia dalla storia privata del personaggio. Continuano a offrirmi ruoli da giovanissima, che però non mi interessano. Sono in una fase diversa e vorrei confrontarmi con quel che vivo ora.

Per quanto riguarda l'amore e la famiglia, l'attrice oggi è sposata con l'agente sportivo Andrea Manfredonia e insieme hanno avuto due figli, un maschio e una femmina. La sua vita privata non finisce più al centro dei gossip o degli scatti di paparazzi, come accadeva invece durante l'adolescenza quando ogni volta che usciva con un ragazzo "avevo i fotografi addosso". Ora le cose sono cambiate anche grazie ai social: