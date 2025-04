video suggerito

Marco Predolin: “Ho usato i reality come bancomat, la tv fa schifo. Oggi gestisco un ristorante” Marco Predolin al Corriere racconta la sua vita oggi che conduce tra ristorante, amore e la sua barca. Ha lasciato la tv che negli ultimi anni, con i reality, ha sfruttato come bancomat. “La tv di oggi fa schifo, poche idee e confuse. Salvo solo Stefano De Martino”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

316 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Predolin, conduttore televisivo e radiofonico che ha firmato le sue ultime partecipazioni in tv con i reality, in una lunga intervista al Corriere ha ripercorso la sua carriera raccontando la sua vita oggi che conduce tra il ristorante aperto in Sardegna, l'amore e la sua barca. "La tv? Mi fa schifo. Salvo solo Stefano De Martino", le parole.

Le parole di Marco Predolin: "In Rai mi cancellarono a sorpresa"

"L'arroganza del successo ti porta a credere che non possono fare a meno di te e se te ne vai ci sarà subito qualcuno a cercarti" ha dichiarato Marco Predolin che al Corriere ha ripercorso la sua carriera ricordando il suo passaggio in Rai, dopo Mediaset, che fu una delusione. "Presi un bel bidone. Al palinsesto mi presentarono come il conduttore di Serata a sorpresa con Gabriella Carlucci, da un'idea di Japino. Solo che poi decidono di cancellarmi, io lo prendo in quel posto e il programma lo fa la Carrà: era Carràmba! Che sorpresa. Da lì in poi ho fatto cosette, ma roba da Serie B, Serie C", le parole. Iniziò a fare televendite che per lui "erano il modo di avere una rendita, non certo un lavoro che ti fa sentire gratificato". Sparirono anche le televendite e "allora ecco il piano B". Oggi è a capo di un ristorante.

La vita di Marco Predolin oggi

Marco Predolin oggi ha un ristorante. "Ne avevo già avuto uno a Santo Domingo, sulla spiaggia. Andavo e venivo, mentre registravo Il gioco delle coppie. Mi ha dato tanto a livello personale, ma a livello professionale mi ha penalizzato, registravo e partivo, non usufruendo dei benefit della popolarità: inviti, conoscenze, frequentazioni. Dopo 5 anni ho lasciato perdere, l’isola era diventata un casino" ha raccontato prima di raccontare i dettagli della sua attività oggi.

A Porto Rotondo ho il Caffè della Marina, quando non avevo il cuoco facevo io, ma oggi c'è uno chef bravissimo. Io metto bocca per dare suggerimenti e aggiungere fantasia, creare l’effetto wow quando escono i piatti. Mia moglie si occupa della parte amministrativa, e io mi occupo della sala. Tutte le sere canto, gioco con i clienti, vado ai tavoli, faccio la mignotta del ristorante.

Tutti i suoi risparmi li ha usati per comprare barche: "Io ci ho rimesso un bel po’ di soldi con le barche, con due in particolare, una a vela da 19 metri e un’altra da 18. Ora mi sono ridimensionato a 10 metri, la barca è il mio ufficio davanti al ristorante".

Il commento sulla tv: "Fa schifo, salvo solo Stefano De Martino"

"Oggi sono sposato e ho una vita sentimentale bella e risolta" ha raccontato Marco Predolin prima di aprire la parentesi legata alla tv. "Mi fa schifo" ha dichiarato nominando l'unico personaggio della televisione che salva oggi.

Stefano De Martino ha pathos, buca il video, mi piace, merita il ruolo che ha. Tutti pensavano che i pacchi naufragassero, invece ce l’ha fatta, è un tipo simpatico, in una tv piena di gente che pensa di essere Nunzio Filogamo.

Predolin ha accusato la tv di essere "triste" e senza idee: "Non puoi prendere un'opinionista come Vladimir Luxuria, niente contro di lei, e metterla come presentatrice in prima serata. Infatti all’Isola dei Famosi è durata un anno. Adesso si sono inventati Veronica Gentili, ma è una giornalista, che senso ha. La tv è veramente triste, i pomeriggi sono tutti uguali, la sera i talk tutti identici, il varietà senza autori: poche idee e confuse. Ho guardato Ne vedremo delle belle di Carlo Conti, se l’avessi visto ad Antenna tre avrei pensato: beh dai, poverini, si sono impegnati". Con quel mondo lui ha chiuso, ha ammesso. "Feci la Talpa come possibilità di rilancio", ha spiegato, ma il GF e l'Isola Dei Famosi "per me sono stati un bancomat".