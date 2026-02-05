Marco Liorni: “Mia moglie gelosa delle Professoresse de L’Eredità? Non mi guardano, troppa differenza d’età”

Fonte: IPA Agency

Marco Liorni svela in un'intervista i segreti del suo legame lungo 28 anni con la moglie Giovanna Astolfi, rivelando un patto di sincerità estrema che ha salvato il loro matrimonio: "Ci confessiamo gli interessi verso gli altri". E sulla gelosia verso le Professoresse de L'Eredità, Greta Zuccarello e Linda Pani: "Ha capito che sono ragazze pulitissime".

Il rapporto con la moglie Giovanna Astolfi

Nonostante un'immagine pubblica mai scalfita dal gossip, al settimanale Oggi Liorni ammette che il cammino con la moglie è stato segnato da diverse crisi. Per superarle, i due hanno stretto un patto quasi "pericoloso": dirsi tutto, anche ciò che sarebbe preferibile tacere: "Ci siamo promessi di dirci tutto, anche se un’altra donna o un altro uomo ha intercettato il nostro interesse. È stata dura sentirselo dire, ma ci ha aiutato a capire quale crepa fosse filtrata in quel momento".

Sulle Professoresse de L'Eredità: "Ho chiesto il permesso per la Scossa"

In molti si sono chiesti se la vicinanza quotidiana alle giovani e bellissime Professoresse de L’Eredità (Greta Zuccarello e Linda Pani) potesse scatenare la gelosia in famiglia. Liorni, però, getta acqua sul fuoco: "No, mia moglie le ha conosciute e ha capito che sono ragazze pulitissime". Poi ironizza: "C'è una differenza d'età clamorosa, mica mi guardano!". Tuttavia, il rispetto per la moglie viene prima di tutto, anche nelle scelte autorali del programma: "Quando l'anno scorso si parlava di far tornare la Scossa (il balletto sexy, ndr), ho detto: ‘Aspettate che chiedo il permesso a mia moglie'".

Marco Liorni e Giovanna Astolfi

Liorni non nega che il mondo dello spettacolo offra continue tentazioni e ammette che respingerle possa generare "frustrazione". Il suo metodo? La fuga: "Sto lontano dalle feste, mi sento a disagio". Eppure, le avances non sono mancate, nemmeno quelle più esplicite: "Sì, mi è successo. Una dell'ambiente una volta mi ha abbracciato e con una gamba si è avvinghiata alle mie, come se stessimo ballando il tango. Io? Me so sfilato".