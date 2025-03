Marcella Ovani e il declino delle Lollipop: “Terminato il contratto fummo abbandonate a noi stesse, fu un brutto colpo”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Marcella Ovani ha raccontato in un'intervista il declino delle Lollipop. Il gruppo era composto dalla cantante e da Marta Falcone, Dominique Fidanza, Veronica Rubino e Roberta Ruiu. Dopo un iniziale successo, la band che avrebbe dovuto percorrere le orme delle Spice Girls è sparita dai radar.

Il disastroso risultato a Sanremo 2002

Marcella Ovani ha rilasciato un'intervista a Massimo Falcioni per TvBlog. La band Lollipop nacque nel 2001 nel programma Popstar. Inizialmente ottennero un grande riscontro, poi la loro fama iniziò a scricchiolare. Nel 2002 parteciparono a Sanremo con la canzone Batte forte, che si classificò penultima e ottenne critiche impietose. Con il senno di poi, Marcella Ovani ritiene fosse ancora presto per cimentarsi con un evento così importante:

Fummo promosse tra i big perché eravamo reduci dal disco di platino. Non fu una promozione a nostro favore, lo riconosco. Eravamo piccole, non pronte per un palco come quello dell’Ariston. Però alla Warner e a Mediaset interessava che fossimo lì, a giocarcela coi Campioni. […] La critica fu crudele, oggi la capisco.

Il contratto non fu rinnovato

Nel 2003, con l'avvento di Saranno Famosi, le Lollipop sembravano ormai superate: "Non siamo in America, nessuno poteva aspettarsi che fossimo le nuove Spice Girls. Terminato il contratto, fummo abbandonate a noi stesse. Fu un brutto colpo e provammo ad arrangiarci". Lei accettò la conduzione di un programma musicale su Italia Teen Television. Nel 2013 tentarono di fare una reunion, fortemente voluta da Fargetta e Roberta Ruiu:

Pubblicammo Ciao-Reload e, quando si trattò di realizzare l’album, Fargetta sciolse il contratto. Cinque anni dopo ci riprovai e all’invito risposero tutte, eccetto Roberta. Uscimmo con Ritmo tribale, il nostro ultimo lavoro.

Le Lollipop oggi

Marcella Ovani ha spiegato che nonostante le Lollipop non risultino ufficialmente sciolte, da due anni ormai non fanno più nulla: "Il nome Lollipop appartiene a Mediaset. Ho richiesto il nulla osta per associarlo a me, Marta e Veronica. Qualora volessimo organizzare delle serate con quel brand, potremmo farlo". Non è detto, dunque, che le cantanti non decidano di darsi un'altra possibilità.