Mara Venier: “Ho avuto un’emorragia all’occhio, problema serio che ho ancora. Domenica In? Se mi vogliono rimango”

A cura di Daniela Seclì

Mara Venier ha rilasciato un'intervista a Bruno Vespa nella puntata di Cinque minuti trasmessa venerdì 13 dicembre. La conduttrice e attrice ha parlato del ruolo che avrà nel film Diamanti di Ferzan Ozpetek, poi ha confidato i problemi di salute che l'hanno afflitta di recente. Infine, ha svelato che quella attualmente in onda potrebbe non essere la sua ultima edizione di Domenica In: "Guarda se mi vogliono, rimango. Ti do questo grande scoop, tanto se lo dico nessuno ci crede".

I problemi di salute: "Mi sono accorta di non vedere da un occhio"

Mara Venier ha raccontato a Bruno Vespa che pochi giorni dopo avere iniziato le riprese del film Diamanti, si è resa conto che qualcosa non andava: "Avevo iniziato da pochi giorni le riprese e una sera, guardando la televisione, mi sono resa conto che vedevo soltanto da una parte". Il giorno seguente è stata operata d'urgenza:

Il giorno dopo sono andata dal Professor Cusumano che mi ha controllato e dopo due ore ero in sala operatoria, ho avuto un'emorragia molto violenta, è un problema molto serio che ancora ho.

Mara Venier recita nel film Diamanti di Ferzan Ozpetek

Mara Venier è nel cast del film Diamanti di Ferzan Ozpetek, al cinema da giovedì 19 dicembre. La conduttrice e attrice ha parlato della trama del film, che ha definito "un inno a tutte le donne" e del ruolo con il quale si è cimentata:

C'è una grande sartoria, una sartoria teatrale, cinematografica dove sono passati i più grandi costumisti e le più grandi attrici e tutto si svolge in questa sartoria. Il film è ambientato negli anni '70. Io sono la cuoca, la tuttofare, accudisco il bambino di una di loro che è una ragazza madre. I Diamanti siamo tutte noi, è un inno alle donne. Ognuna di noi è un diamante e vogliamo essere trattate come diamanti da tutti, anche dagli uomini.