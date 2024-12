Fermata al Louvre da turisti che l’hanno riconosciuta, Luisa Ranieri: “Mi avevano visto in ‘Diamanti’”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Luisa Ranieri pubblica una Instagram story nella quale ringrazia un gruppo di turisti italiani incontrati in Francia, a Parigi, durante una visita al Louvre. Il gruppo in questione ha riconosciuto l’attrice italiana dopo averla vista nel film “Diamanti”, l’ultimo interpretato dall’attrice con la regia di Ferzan Ozpetek.

Il racconto di Luisa Ranieri

“Oggi sono stata fermata al Louvre da una comitiva di italiani che aveva visto ‘Diamanti'. Hanno adorato il film e mi hanno detto delle cose bellissime”, ha scritto Luisa Ranieri su Instagram, “Non so chi fossero né da quale parte d'Italia venissero, ma spero di raggiungerli con questa story per ringraziarli di tutte le attenzioni che mi hanno dedicato. E colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto in questi giorni e tutti quelli che sono andati a vedere o andranno a vedere il film del nostro Ferzan Ozpetek. Sono felice di avervi emozionato, siamo felici di essere nei vostri cuori”.

Il cast di “Diamanti” di Ferzan Ozpetek

A far parte del cast del film “Diamanti” insieme a Luisa Ranieri anche diversi altri colleghi di fama nazionale. A interpretare uno dei “diamanti” anche Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi e Milena Vukotic. “Mi interessa moltissimo il rapporto tra mamma e figlia, tra due sorelle: le donne sono esseri superiori e quando stanno insieme, che siano in conflitto o che ci sia un grande amore tra di loro, mi interessa molto ciò che avviene. In questo film ho messo sul set 18 donne: volevo vedere cosa succedeva”, ha dichiarato il regista Ozptek durante la presentazione del film.