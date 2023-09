Ludovico Peregrini, Signor No di Rischiatutto: “A 80 anni vorrei tornare in TV, magari in un talent” Ludovico Peregrini, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha ripercorso la sua luminosa carriera e ha ricordato i grandi della TV.

A cura di Daniela Seclì

Ludovico Peregrini è ricordato da tutti come il Signor No del Rischiatutto, ma ha anche collaborato a tantissimi altri programmi come Scommettiamo?, Telemike, La ruota della fortuna, Bravo bravissimo, Vinca il migliore, Chi vuol essere milionario? e tanti altri. Da poco ha compiuto 80 anni e si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Massimo M. Veronese per Il Corriere della Sera.

La carriera del Signor No Ludovico Peregrini

Ludovico Peregrini, Daniela Bongiorno e Fabio Fazio

Nel corso della sua lunghissima carriera televisiva, Ludovico Peregrini ha preparato più di 100 mila domande nei quiz della televisione italiana. Ha avuto modo di lavorare con i personaggi più amati, da Mike Bongiorno a Pippo Baudo. A riguardo ha dichiarato:

Pippo era più viscerale, impulsivo, uno sempre inquieto che ti chiamava alle due di notte. Mike era molto più controllato, anche se era un ritardatario cronico. Se frequentavo Mike? Lui era un notturno e io un diurno, lui era sportivo e io no, lui guardava la tv e io leggevo. Poi lui non amava dare confidenza.

Ludovico Peregrini ha compiuto 80 anni

Ludovico Peregrini e Fiorello

Lo scorso giugno, Ludovico Peregrini ha compiuto 80 anni. Quando gli è stato chiesto a cosa il Signor No non sappia dire di no, non ha avuto dubbi: "Mia moglie Monique è bretone, e i bretoni sono rocciosi, austeri. A lei è difficilissimo dire di no". Nonostante abbia preparato più di 100 mila domande, ce ne sono alcune a cui gli piacerebbe saper dare una risposta:

Mi chiedo, come tutti, quale sia il senso della vita. E se potessi salire sulla macchina del tempo vorrei tornare al giorno della Resurrezione di Gesù per capire cosa sia successo veramente.

Quanto al futuro, Ludovico Peregrini vorrebbe poter tornare in televisione, quel luogo che è stato la sua casa per anni: "Mi piacerebbe tornare a lavorare in televisione. Un quiz? Magari un talent. Vediamo chi mi risponde…". E alla luce della sua luminosa carriera, sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire un simile professionista.