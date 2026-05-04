Lory Del Santo racconta l’incontro con Re Carlo III: “Stava ancora con Diana, si rammaricava di essere basso”

Lory Del Santo ha la straordinaria abilità di tirare fuori dal cilindro episodi bizzarri che catturano l'interesse di chi la ascolta. La showgirl ha svelato di avere incontrato Re Carlo III. Un episodio lontano nel tempo, in cui sia la sua vita che quella del monarca erano completamente diverse. Nel programma Storie al bivio weekend, ha raccontato a Monica Setta i dettagli dell'incontro e i contenuti della chiacchierata.

L'incontro tra Re Carlo III e Lory Del Santo

Lory Del Santo

Per iniziare dobbiamo fare un passo indietro nel tempo. Carlo era ancora sposato con Lady Diana e Lory Del Santo era la compagna di Eric Clapton. L'incontro raccontato dalla sessantasettenne si è tenuto a Londra: "Era un party serale di beneficenza dove c'erano tanti personaggi". Del Santo era alla festa con il compagno Eric Clapton: "C'era Charles e c'era anche Diana. E lui mi ha parlato, siamo stati almeno cinque minuti a parlare insieme da soli. È stato molto interessante". Lory ha anche svelato in parte i contenuti della loro chiacchierata.

Cosa si sono detti la showgirl e il figlio della Regina Elisabetta II

Re Carlo III

Lory Del Santo conserva un bel ricordo di Re Carlo III. Nel suo racconto ha dipinto l'immagine di un uomo piacevole con cui conversare: "È simpatico, ha il senso dell'umorismo". Poi, ha svelato una confidenza che l'attuale sovrano le avrebbe fatto: "Si rammaricava di non essere più alto. Avevo dei tacchi esagerati, quindi lui mi sembrava un po' basso, però ci rideva sopra". La showgirl ha ribadito di essere rimasta piacevolmente sorpresa da lui: "Aveva il suo umorismo inglese. Mi ha colpito molto. È simpatico, è facile parlare con lui. Avrei potuto parlare con lui anche tutta la serata". Al contrario non ha avuto modo di confrontarsi con Lady Diana: "Diana parlava con altri, non era molto interessata a cosa facesse lui".