Loredana Lecciso vittima dell’odio social dei fan di Al Bano e Romina: “C’è ancora nostalgia, provo amarezza”

Loredana Lecciso, compagna di Al Bano Carrisi, racconta al programma La volta buona di essere ancora oggi bersaglio di attacchi sui social. I messaggi più duri arrivano dai fan della storica coppia Al Bano e Romina Power che faticano ad accettare la sua presenza nella vita del cantante di Cellino San Marco. La showgirl confessa che certe parole particolarmente cattive possono ferire, però riesce ad affrontare gli haters con educazione e rispetto.

Loredana Lecciso e gli hater

Durante la sua ospitata nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo, Loredana Lecciso ha spiegato come una parte del pubblico continui a riversare su di lei "commenti cattivi". Secondo l'attuale compagna di Al Bano, questo sentimento nasce dalla difficoltà di accettare la fine della storia della storica coppia formata da Al Bano Carrisi e l'ex moglie Romina Power. Come ha raccontato a La volta buona: "Tanti riversano su di me odio social perché sono nostalgici della coppia. Vorrebbero imporre i loro desideri nostalgici che non trovano riscontro nella realtà dopo 25 anni". Eppure Al Bano e Loredana Lecciso sono legati da un amore ultra ventennale e sono genitori di due figli: Yasmine e Al Bano Jr.

A ferirla di più, però, non è solo il contenuto dei messaggi, quanto l'età di chi li scrive. La showgirl ha ammesso che la maggior parte delle volte, dietro quei commenti al vetriolo si nascondono persone adulte: "Purtroppo è così. Io apro i social e leggo anche le critiche, provo dispiacere e amarezza quando vedo signore, magari con nipotini, che scrivono cose durissime. Non oso mai immaginare mia mamma che scrive sui social cose così cattive". Nonostante tutto, la compagna di Al Bano ha spiegato di non ricorrere mai alla rabbia nelle risposte ai suoi hater, ma di porsi sempre con grande educazione: "I social non guardano in faccia nessuno, io rispondo con molta educazione e rispetto, mio padre mi ha insegnato così".

"Io e Al Bano sposi? Non cambierebbe nulla"

Caterina Balivo, allora, le ha chiesto se lei e Al Bano abbiano mai parlato di matrimonio, la showgirl ha risposto: "Ogni tanto giochiamo e scherziamo (su questo ndr.), cambierebbe qualcosa a livello burocratico, ma tra di noi non cambierebbe nulla". E ha ironizzato: "L'unica cosa che potrebbe cambiare è che che tutte le volte che vado nei programmi tv, alle interviste non dovrei più rispondere alla domanda ‘quando ti sposi?‘".

Al Bano sul matrimonio

Lo scorso 22 gennaio, Al Bano ha affrontato l'argomento nozze sempre nel salottino di Caterina Balivo: "Ci dobbiamo ancora sposare, c'è tempo per il matrimonio". La conduttrice, scherzando, gli ha fatto notare: "Va beh, ma praticamente siete già sposati, avete due figli". Al Bano ha risposto: "Sì, il matrimonio mentale c'è, totale, due figli straordinari. Quello cartaceo aspettiamo un po’. Dobbiamo scegliere il momento giusto per farlo. Vuoi sapere perché? Non te lo dico".