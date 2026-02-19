Gossip
Al Bano e Loredana Lecciso sposi dopo 25 anni, la figlia Jasmine Carrisi risponde ai gossip: “Cambierebbe poco”

Loredana Lecciso e Al Bano sposi dopo 25 anni di relazione? A intervenire sul gossip è la figlia Jasmine Carrisi, che ha spiegato come vedrebbe un possibile matrimonio tra i genitori e quanto siano fondate le indiscrezioni.
A cura di Elisabetta Murina
Loredana Lecciso e Al Bano si sposano dopo 25 anni di relazione? Nelle ultime settimane il gossip del matrimonio tra il cantante di Cellino San Marco e la compagna si è diffuso sempre di più, complice anche alcune risposte che i diretti interessati avevano dato ospiti del programma di Caterina Balivo. Entrambi avevano precisato di star pensando alle nozze, ma senza nulla di già programmato e ribadendo che non cambierebbe nulla nella loro quotidianità di coppia.

A intervenire sul gossip è ora anche Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che è stata ospite de La Volta Buona nella puntata del 19 febbraio. In studio, la 24enne ha spiegato: "Ho vissuto tutte le fase del loro rapporto, anche tutte le turbolenze. Adesso mi sembra sia un ottimo periodo rispetto a tanti anni fa, quando c'erano copertine e litigi ovunque. Fatevi un po' anche i fatti vostri". Carrisi non ha né confermato né smentito la notizia del matrimonio dei genitori, ma si è limitata a ribadire che, nel caso succedesse, per lei non sarebbe un grande cambiamento: "Per me sinceramente cambierebbe poco, anche se è vero il discorso del ‘matrimonio mentale'. Se fanno una bella festa, di mangia bene e del buon vino, andiamo anche noi". 

Al momento, quindi, rimane solamente un'intenzione e nulla di confermato. La stessa Loredana Lecciso, alla conduttrice de La Volta Buona, aveva detto: "Ogni tanto giochiamo e scherziamo, cambierebbe qualcosa a livello burocratico, ma tra di noi non cambierebbe nulla". E aveva anche ironizzato sull'insistenza con cui le viene fatta questa domanda, specialmente quando è ospite in televisione: "L'unica cosa che potrebbe cambiare è che che tutte le volte che vado nei programmi tv, alle interviste non dovrei più rispondere alla domanda ‘quando ti sposi?‘".

