Al Bano contro Carlo Conti: “Da lui solo scorrettezze, ma soffro di sanremite e lo guarderò”

Al Bano è sempre lì, ogni anno, con una nuova puntata delle sue polemiche su Sanremo. E anche per questo 2026 il cantante, nel corso di un'intervista, non nega un certo risentimento nei confronti della kermesse e del direttore artistico di turno, nello specifico Carlo Conti: "Da lui ho ricevuto solo scorrettezze".

L'intervista ad Al Bano, tra Felicità e i ricordi con Romina

Una carriera lunga e gloriosa, quella del cantante di Cellino, che riavvolge il nastro di un percorso iniziato dopo anni difficili, in cui ha fatto il cameriere a Milano pur di lasciare casa sua e cercare una strada. Prima ha fatto la fame, poi ha iniziato a inviare i soldi a casa, riuscendo a garantire alla famiglia più di quanto il lavoro dei suoi genitori contadini riuscisse a garantire.

Nell'intervista che Al Bano rilascia al Corriere della Sera spazio a Felicità, il brano che ha consentito a lui e Romina Power un successo planetario, che però la moglie di allora snobbava: "Meglio se sto zitto, è come sputare nel piatto in cui mangi. Ci ha guadagnato bei soldi, grazie a me. Avercene, di canzoni così. Ed è tutto meno che banale: fu la mia risposta ai colleghi che, negli anni delle Br, ammiccavano a quello stato di cose". Proprio rispetto a Romina Power, con cui negli anni scorsi c'è stato un riavvicinamento almeno nella percezione del pubblico, Al Bano ammette con sincerità di non provare alcuna nostalgia per quel tempo: "Quegli anni sono passati, belli e tragici, ora non ho tempo per la nostalgia. Ero rimasto solo. Ma poi ho ritrovato la primavera. E si chiama Loredana Lecciso. Per me è ricominciata la vita. E continua da 25 anni".

Sanremo capitolo chiuso

Dopo 15 Sanremo, quello del festival pare ormai un capitolo chiuso: "Nel 2017 mi cacciarono la prima sera – racconta Al Bano – avevo una canzone meravigliosa. Ora basta, non propongo più niente". Anche per Carlo Conti, come successo con Amadeus, Al Bano non ha parole dolci: "Da lui ho ricevuto solo scorrettezze però pazienza, la rabbia non fa bene. Non abbiamo un buon rapporto, ma siccome soffro di sanremite acuta lo guarderò e gli auguro un grandissimo successo. Sono un Re, non mi mischio con dei semplici Conti".