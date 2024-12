video suggerito

Lisa Kudrow si confessa: "È stato difficile fare amicizia con il cast di Friends, ma avevamo un segreto" Lisa Kudrow era Phoebe Buffay in Friends. In un'intervista è tornata brevemente anche sulla tragedia della morte di Matthew Perry: "Mi conforta l'idea che fosse felice il giorno in cui è morto".

A cura di Daniela Seclì

L'attrice Lisa Kudrow ha partecipato a numerosi progetti nel corso della sua carriera, il più recente "No good deed", serie Netflix in arrivo giovedì 11 dicembre. Nonostante tutto, il suo nome sembra essere indissolubilmente legato a quello dell'eccentrica Phoebe Buffay, personaggio interpretato nella serie dei record Friends. In una recente intervista, Kudrow ha assicurato che non le dà fastidio che le persone e i giornalisti continuino a chiederle di quell'esperienza: "È una benedizione, mi sento grata".

Non è stato facile fare amicizia con il cast di Friends

Lisa Kudrow ha rilasciato un'intervista al podcast Armchair Expert di Dax Shepard. Nel corso dell'intervista ha parlato dell'esperienza sul set di Friends. Un viaggio lungo dieci anni (1994 – 2004) condivisi con Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry, attore scomparso il 28 ottobre 2023. L'attrice ha svelato che costruire un'amicizia vera con il resto del cast ha richiesto duro lavoro: "Abbiamo lavorato duro per essere amici". E alla fine ci sono riusciti, ricorrendo al dialogo.

Lisa Kudrow svela il segreto dell'amicizia con il cast di Friends

Lisa Kudrow ha spiegato che sul set avevano messo a punto un modo per non permettere a banali incomprensioni di ingigantirsi a tal punto da rovinare il loro rapporto:

Se qualcuno diceva o faceva qualcosa di sbagliato, non si ingigantiva mai perché gli dicevamo: "Posso parlarti?". Quando eravamo in disaccordo su qualcosa risolvevamo tutto parlandoci. All'inizio è stato difficile per me, non era da me affrontare argomenti difficili, non ero abituata a questa comunicazione aperta. Ma osservando soprattutto Jennifer, Courteney e Matt ho avuto un ottimo esempio di cosa sia una comunicazione rispettosa.

E a proposito di Matthew Perry è tornata brevemente sulla tragedia della sua morte: "Sembrerà strano, ma mi conforta l'idea che fosse felice il giorno in cui è morto. È riuscito a morire felice e per me quello è stato un dono".