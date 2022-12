Lily Collins, star di Emily in Paris: “Ho ricevuto molti no all’inizio della mia carriera” Lily Collins, protagonista della serie Emily in Paris, ha raccontato di aver ricevuto diversi rifiuti agli inizi della sua carriera da attrice e prima di essere scelta per la parte di Emily Cooper. Ora che è una attrice di successo, non esclude l’idea di dedicarsi alla produzione.

A cura di Elisabetta Murina

É la protagonista di tutte le stagioni di Emily in Paris, ma la sua carriera non è sempre stata facile come quella del suo personaggio. Intervistata da V Magazine, Lily Collins ha raccontato come è entrata nel mondo della recitazione e come ha ottenuto la parte di Eimly Cooper. Un percorso lungo, fatto di diversi rifiuti prima di arrivare al successo con un personaggio già diventato iconico.

I rifiuti all'inizio della sua carriera

Prima di fare l'attrice e intraprendere una carriera in questo mondo, Lily Collins sognava di essere una giornalista e dedicarsi alla scrittura. Ben presto però ha capito che quella non era la sua strada e ha iniziato con una serie di provini, dove ha ricevuto diverse risposte negative- anche per via della sua inesperienza- prima di essere scelta. "Sicuramente sono stata respinta molto all’inizio. Mi è stato detto “no” ancora e ancora e ancora"– ha spiegato Collins- "Avevo bisogno di maturare un po’, fare pratica ed esperienza. Immagino che per me sia stato molto importante non aver mai preso [il rifiuto] come “No, questo non farà per te”. Era solo un “No, non adesso”.

L'idea di diventare produttrice

Poi per Lily Collins è arrivato il "sì" che le ha cambiato la carriera (e la vita), quello per la parte di Emily Cooper nella serie tv Emily in Paris, targata Netflix e arrivata alla sua terza stagione. Il personaggio, con la suggestiva cornice di Parigi, la leggerezza e costumi impeccabili, ha conquistato milioni di spettatori tanto da classificarsi come la serie più vista nel weekend appena trascorso di Natale. Ora che è una attrice di successo, Collins non esclude l'idea di dedicarsi alla produzione di un qualcosa tutto suo: