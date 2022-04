Lea Di Leo: “Ora sono una Cam Girl. Tornassi indietro non rifarei film porno, vivevo in un incubo” Lea di Leo, all’anagrafe Sonia Faccio, è una ex porno attrice, che ha lavorato anche con Franco Trentalance. Ha lasciato quel mondo molto presto per paura di contrarre qualche malattia, e oggi è una Cam Girl, vende sue foto e video su internet.

A cura di Elisabetta Murina

Lea Di Leo, porno attrice di successo negli anni ottanta, oggi è una Cam Girl, intrattiene i clienti su internet e vende loro sue foto e video. Una forma di intrattenimento per adulti diversa, che si è adattata ai tempi e alla tecnologica e con cui Sonia Faccio (suo vero nome) sembra trovarsi meglio. In un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha ripercorso il suo approccio a questo mondo, la carriera e il suo presente, svelando anche che se tornasse indietro non farebbe più film per adulti.

L'approccio al mondo del porno e la decisione di abbandonarlo

Lea Di Leo si è affacciata al mondo dei film per adulti quando aveva circa 20 anni. Aveva studiato in una scuola alberghiera per volere dei suoi genitori, ma avrebbe voluto dedicarsi all'arte. Gli esordi nell'ambito dell'intrattenimento per adulti sono arrivati quasi per caso: lavorava come barista in un locale e qualcuno le ha suggerito di esibirsi con spettacoli tutti suoi anziché stare dietro a un bancone.

Avevo iniziato a lavorare prima come barista in un night, poi qualcuno mi ha detto che se avessi fato io gli spettacoli avrei guadagnato almeno tre o quattro volte quello che prendevo stando dietro al banco. Non ho fatto gavetta, mi dono ritrovata a fare spettacoli in locali che si riempivano all'inverosimile.

Ma la sua carriera da porno attrice, durante la quale ha lavorato anche con Franco Trentalance, non è durata molto, nonostante la richiesta di film e denaro non mancassero. Il motivo del suo abbandono è stata la paura di contrarre malattie: "Non era un bell'ambiente, giravano malattie e vivevo nell'incubo. Ogni volta che facevo un test avevo paura di risultare positiva".

Cosa fa Lea di Leo oggi

Ora Lea di Leo ha 44 anni, vive a Castello di Godego, in Veneto, e in un certo senso continua a lavorare nel porno, anche se a distanza. Ha adattato la sua professione alla tecnologia e oggi è una Cam Girl, vende e intrattiene chiunque sia interessato con appuntamenti, foto e video: "I miei fan facendo abbonamenti mensili da 30 dollari possono acquistare i vari contenuti. C'è anche la possibilità di vedermi in cam. Il collegamento costa da 50 a 100 dollari per 10 minuti". E a proposito dei clienti racconta: "Sono soprattutto giovani, ma diciamo che si va dai 25 ai 55 anni. C'è gente che si affeziona. Ieri i giovani cercano il contatto fisico, oggi si sono assuefatti alla virtualità. Tornassi indietro non farei più film porno".