L’appello di Renzo Arbore: “La Rai recuperi l’esibizione in trio con Piero Angela e Lucio Dalla” Un trio inedito Arbore-Angela-Dalla si è esibito nel programma “Speciale per me ovvero meno siamo, meglio stiamo” del 2005. Renzo Arbore chiede, attraverso Fanpage.it, alla Rai di ripescare quel filmato che oggi è introvabile.

Un trio inedito Arbore-Angela-Dalla si esibì nel 2005. Renzo Arbore chiede, attraverso Fanpage.it, alla Rai di ripescare quel filmato che oggi è introvabile. Già, perché Piero Angela è stato il decano del servizio pubblico, un grande giornalista e divulgatore scientifico; ma è stato anche un grandissimo appassionato di jazz. In una intervista che Renzo Arbore ha rilasciato a Fanpage.it proprio per ricordare l'amico scomparso, viene menzionato anche un trio inedito Arbore-Dalla-Angela che però la Rai non ha mai più riproposto neanche su RaiPlay. Si tratta di una puntata di "Meno siamo meglio stiamo", programma che Renzo Arbore realizzò nel 2005 e che andava in onda in tarda serata. Ai nostri microfoni, Renzo Arbore fa un appello alla Rai: "Io ce l'ho tutto in archivio privato, quel Meno siamo meglio stiamo andrebbe recuperato tutto, oltre a Piero vennero Bocelli, Benigni, Frassica, Banfi, Proietti e tanti altri. Purtroppo la Rai non se lo ricorda, andava nottetempo e non viene tenuto in considerazione. Ad esempio non c'è su RaiPlay. Faccio un appello alla Rai: renda disponibili quei contenuti".

La passione di Alberto Angela per il pianoforte e per il jazz

Renzo Arbore continua a ricordare Piero Angela, il divulgatore scientifico morto all'età di 93 anni, raccontando proprio di questa passione in comune per il jazz: "Abbiamo suonato tante volte insieme".

Era molto legato al pianoforte e al jazz, tant'è che abbiamo suonato molte volte insieme. La prima per i 40 anni di SuperQuark, suonammo "As time goes by" insieme a Franco Cerri. Poi lo invitai a "Meno siamo meglio stiamo" nel 2005, suonammo insieme a Lucio Dalla. Inoltre accadeva molto spesso in casa, ci ritrovavamo ad eventi privati, divertendoci a ricordare i pezzi più noti della storia del jazz. Era un intellettuale, ma anche un grande appassionato.

Meno siamo meglio stiamo, un programma del 2005

Speciale per me, ovvero meno siamo meglio stiamo è stato un programma televisivo andato in onda in seconda serata su Rai1 nel 2005. Diciassette puntate in tutto dal 23 gennaio al 4 giugno con una media del 26% di share. Le puntate dovevano essere solamente quattro, ma sono state aumentate poi a diciassette. Nel cast fisso della trasmissione, oltre a Renzo Arbore, c'erano: Michele Mirabella, Rosaria De Cicco, Dario Salvatori, Antonio Stornaiolo, Marisa Laurito e Cesare Gigli.