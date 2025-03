video suggerito

La sorella di Helena Prestes accusa Javier Martinez: "Non la difende come farebbe un fidanzato" Mariana Prestes è stata ospite del podcast 361 Lounge. La sorella di Helena, ha accusato Javier Martinez di non difendere abbastanza la modella brasiliana all'interno della Casa del Grande Fratello.

Ospite del podcast 361 Lounge, Mariana Prestes ha parlato di sua sorella Helena e del rapporto che ha instaurato con Javier Martinez nel reality del Grande Fratello. Per Simona Tagli, poi, la modella brasiliana attira antipatie all'interno della Casa per via del suo modo di fare: "Lei è una vincente. Hanno capito che sarebbe potuta arrivare in finale come vincitrice".

Mariana Prestes: "Javier Martinez non difende mai mia sorella"

Tema del podcast 361 Lounge è il comportamento di Helena Prestes, il difficile rapporto con Shaila Gatta all'interno della Casa del Grande Fratello e la relazione della modella brasiliana con Javier Martinez. Mariana Prestes difende sua sorella dall'accusa di essere "una provocatrice": "Lei è sincera, vuole essere solidale con le donne". A proposito dei dissapori con Shaila Gatta, chiarisce: "Javier Martinez non prende mai posizione, non ha difeso mia sorella. Vorrei che lo facesse, come fanno i fidanzati". E sulla "gelosia" che l'ex velina proverebbe nei confronti di Helena per via di Lorenzo, aggiunge: "Sono stanca del Tema Helena – Lorenzo. Ha già detto tante volte che non le interessa, è passato tempo da quando si erano avvicinati".

Simona Tagli: "Javier Martinez è il primo nemico di Helena"

Anche Simona Tagli non apprezza il modo di fare di Javier Martinez: "Lui è il primo nemico di Helena. Quando c'è da difenderla, prende le distanze e la lascia sola. Lui è proprio il tipo: "Fuori dal letto nessuna pietà". In camera è carino, fuori non le perdona nulla". E sull'atteggiamento di Helena Prestes all'interno della Casa:

Lei è vincente. Hanno capito che sarebbe potuta arrivare in finale come vincitrice. Loro colgono la parte più maliziosa di quello che dice per dipingerla diversamente. Ha smorzato quello che interessava a tutti, forse ha giocato male.