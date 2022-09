Kim Rossi Stuart: “Oggi cerco Dio, nel cristianesimo ci sono le istruzioni per vivere” Kim Rossi Stuart ha parlato del suo percorso spirituale che lo ha portato ad accostarsi al cristianesimo e a fare un pellegrinaggio a Medjugorje.

A cura di Daniela Seclì

Kim Rossi Stuart si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. L'attore, che oggi ha 53 anni, ha parlato a lungo del suo percorso spirituale, che lo ha portato ad accostarsi al cristianesimo e a recarsi a Medjugorje:

Sono nato in un contesto davvero agli antipodi del cristianesimo. Fino all’eccesso. Un contesto ostile e critico verso la Chiesa, ai limiti dell’anticlericalismo. Poi è successo che ho incontrato delle persone, anche interne al mondo cattolico, che mi hanno davvero sorpreso e mi hanno fatto molto riflettere sui miei pregiudizi nei confronti di quell’universo.

Kim Rossi Stuart si è accostato al cristianesimo

Kim Rossi Stuart allora ha iniziato a studiare e ad approfondire il cristianesimo ed è rimasto colpito dalla saggezza che ha ritrovato: "Nel cristianesimo ci sono le istruzioni per l’uomo più sagge in cui mi sia mai imbattuto. Istruzioni per vivere, per stare in questo mondo". Quindi ha spiegato cosa ha apprezzato in particolare:

Quello che mi affascina molto è l’aspetto teologico, cioè i significati che sono dietro alla Bibbia e ai suoi vari passi. C’è una sapienza che proprio non potevo immaginare. Ero abituato a trovarmi quasi sempre davanti al bigottismo e ai suoi aspetti deteriori, veramente deteriori. Invece ho scoperto che ci sono testi assolutamente non bigotti e persone che sono in grado di spiegarti la Bibbia in un altro modo, un modo davvero costruttivo e affascinante, pieno di sapienza umana.

Il legame con Medjugorje

Kim Rossi Stuart, poi, sostiene di avere ritrovato nel cristianesimo degli elementi comuni alla psicanalisi: "Nelle Scritture ci sono molte cose davvero profonde e interconnesse con la psicanalisi, ad esempio. Questa mi pare una cosa molto bella". Infine, ha dichiarato di non escludere di fare un film basato su Medjugorje: