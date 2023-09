Jo Squillo: “Per le donne mostrarsi seminude è una conquista. A tale e Quale? Un piacere esserci” Jo Squillo ripercorre la sua carriera: dagli esordi come cantante con la Kandeggna Gang, fino alla recente esperienza come concorrente di Tale e quale show 2023, al posto di Cristina Scuccia. Quanto alla vita privata, è legata al produttore GIanni Mucciaccia e si definisce “diversamente madre”.

A cura di Elisabetta Murina

Jo Squillo è una delle concorrenti d Tale e Quale Show 2023, Nella prima puntata, in onda lo scorso 22 settembre, ha imitato Madonna con il brano Into The Groove. Intervistata da Il Mattino, la showgirl e conduttrice ha raccontato la sua nuova esperienza televisiva e fatto un bilancio di quelle passate e della sua vita privata, dove da anni c'è Gianni Muciaccia.

L'esperienza a Tale e Quale Show al posto di Cristina Scuccia

Squillo è entrata nel cast del programma di Carlo Conti, in onda il venerdì sera su Rai1, per sostituire Cristina Scuccia. La partecipazione dell'ex Suor Cristina è infatti saltata poche settimane prima dell'inizio pare perché volesse controllare le imitazioni da portare sul palco. "A Tale e Quale ci lavoro. Poche settimane fa- appena si è creata la situazione giusta- ci siamo parlati e abbiamo trovato l’accordo", ha raccontato. Poi, a proposito del clima nello show, ha aggiunto: "Qui è tutto tranquillo. Conti e il suo staff non hanno a che fare con le case discografiche e tutto si fa in piena libertà creativa. È un piacere esserci".

Jo Squillo nella prima puntata di Tale e Quale Show

L'opinione su Elodie e il video di "A Fari Spenti"

Recentemente Elodie si è mostrata seminuda nel video del suo nuovo brano, A fari spenti. Jo Squillo, in un'intervista al Corriere della Sera dello scorso luglio, a proposito della cantante aveva detto che se non fosse stata così bella non avrebbe avuto successo. "Faccia quello che vuole: è brava, bella e sensuale. Mi piacerebbe duettare con lei. Le donne hanno il potere della seduzione e lo esercitano. È una questione di libertà, per me è una conquista", dice invece ora a riguardo.

La Kandeggina Gang e le canzoni non politically correct

La carriera di Jo Squillo è iniziata quando aveva 20 anni (oggi ne ha 63) con una band di sole donne, le Kandeggina Gang. Le loro canzoni, come Sono Cattiva, Orrore e Violentami, erano provocatorie. "Nel 1980 non c’erano i social né altro e l’Italia era – ed è ancora – un Paese conservatore: per me si chiusero quasi tutte le porte.", ha raccontato la showgirl.

All'epoca cantante, la concorrente di Tale e Quale era una figura rivoluzionaria, che non aveva paura di dire la sua e andare contro le regole. E crede che anche i giovani di oggi debbano fare la stessa cosa:

Per me il fatto che nessuno, oggi, faccia cose simili è sconfortante. Io, provocando, ribaltavo i ruoli e sfidavo i maschi. Oggi i giovani dovrebbero fare i giovani e contestare, e rimettere in moto energia creativa. Purtroppo sono anestetizzati dai modelli imposti dal marketing e dal web. Solo gli stereotipi funzionano.

La vita privata di Jo Squillo

Squillo, nel corso dell'intervista , ha anche svelato di essere vegana e dislessica ("Ho seri problemi a memorizzare, la dislessia mi ha insegnato a imboccare strade alternative"), oltre che di avere una sorella gemella di nome Paola: "Lavora nel settore immobiliare, è un’attivista per i diritti civili e si è anche sposata con una donna. Non dico altro perché altrimenti si arrabbia: è molto riservata".

Quanto alla sua vita sentimentale, da anni è legata a Gianni Mucciaccia, suo manager e produttore musicale. Non hanno avuto figli biologici, ma Squillo in passato si è definita "diversamente mamma": "Dopo la morte dei miei genitori ho conosciuto una ragazza, Michelle, con la quale si è sviluppato un legame fortissimo. Lei mi chiama mamma e io così mi sento, anche se lei ha i suoi genitori naturali".