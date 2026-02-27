Jessica Morlacchi: “Io scartata da Sanremo, ma se questo è il livello l’anno prossimo ci riprovo”

Jessica Morlacchi boccia Sanremo 2025: “Solo 10 Big, alcuni sono paraculate”. L’ex vincitrice del GF rivela di aver presentato due brani scartati e annuncia: “Riprovo l’anno prossimo”.

Jessica Morlacchi, ospite di Non è la Tv, il live talk condotto da Andrea Parrella sul canale YouTube di Fanpage.it insieme a Stefania Rocco, Grazia Sambruna e Gennaro Marco Duello, l'ex vincitrice del Grande Fratello ha commentato senza mezzi termini il Festival di Sanremo 2026 e non ha risparmiato critiche taglienti e qualche rivelazione personale. La più forte? Quest'anno aveva presentato ben due brani, entrambi scartati: "Ma li tengo per l'anno prossimo".

La delusione per i Big: "Solo 10 invece di 30"

"Sanremo è sempre bello, ma quest'anno i Big sono 10, non sono 30", attacca subito Jessica, mostrando perplessità per la scelta di Carlo Conti di ridurre drasticamente il numero di artisti conosciuti al grande pubblico. Infatti spiega: "Alcuni di questi giovani purtroppo io non li conosco", parlando di "paraculata" quando le menzioniamo il pezzo di Samurai Jay, "Ossessione". Ha un giudizio simile anche per LDA e Aka7even, ma in chiave positiva: "La migliore paraculata è la canzone di Aka7even e di LDA. Sono bravissimi ragazzi, giovani, carini e umili".

I giudizi a caldo sulle esibizioni

Jessica Morlacchi ha commentato in diretta con il cast di Non è la Tv la performance di uno dei Big sul palco, ovvero Tredici Pietro: "Il pantalone Capri, questa camicia che fa molto Westley ne La storia fantastica, mi piace molto", ha detto. Ma tra le canzoni che l'hanno conquistata, spicca quella di Fulminacci: "Ha una canzone che rimane", ammette. Ma è un'altra coppia a colpirla particolarmente: "Il mio cuore è Masini-Fedez".

Su Serena Brancale, invece, esprime un giudizio netto: "Non penso che lei possa essere una vincitrice, ma mi piace. La Brancale vera è questa, non è quella di Anema e Core. È tornata alle origini". E aggiunge una previsione: "Se dovessi pensare a qualcuno, io penso più a un Sal Da Vinci", riconoscendo la grande performance del cantante napoletano che sta sorprendendo pubblico e addetti ai lavori.

La rivelazione: "Ho presentato due brani, ma sono stati scartati"

Ed è qui che arriva la confessione più interessante della serata. Jessica rivela di aver tentato la carta Sanremo anche quest'anno: "Ho presentato due brani per il Festival di quest'anno, ma purtroppo non sono stati selezionati". La reazione alla bocciatura? Tutt'altro che rassegnata: "Le tengo nel cassetto e ci riprovo l'anno prossimo, perché dopo quello che ho visto quest'anno penso che abbiano una chance".

Il Festival come unica vera vetrina

Alla domanda se non preferisca farle uscire comunque, Jessica è categorica: "No, preferisco tenerle nel cassetto. Preferisco una grande vetrina e una grande opportunità come il Festival, che io ho sempre amato mentre gli altri lo hanno sempre trattato come il museo delle cere".

E qui arriva la stoccata finale: "Ora ci vogliono andare tutti perché è diventato di moda. Io amo il Festival", sottolineando come la sua passione per la kermesse sanremese sia autentica e di lunga data, a differenza di molti colleghi che si sono avvicinati alla manifestazione solo dopo il rinnovato successo delle ultime edizioni.

L'incontro-scontro con Selvaggia Lucarelli

Jessica ha anche commentato la presenza di Selvaggia Lucarelli come opinionista del Festival: "Sarebbe bello fare qualche intervento perché è una donna molto forte, con un carattere molto forte. Sarebbe bello incontrarci".

Le parole di stima non mancano: "La trovo una meravigliosa penna, io ho un meraviglioso graffio nella voce", lasciando intendere che un confronto tra le due potrebbe regalare momenti di grande televisione, considerando il carattere diretto di entrambe.