Jack Vanore ha avuto un incidente, come sta l’ex tronista di Uomini e Donne: “Molto scosso, sono giorni complicati”

Paura per Jack Vanore. L’ex tronista e opinionista di Uomini e Donne ha avuto un incidente. Contattato da Fanpage.it, ha spiegato come sta.

Jack Vanore ha avuto un incidente d'auto. L'imprenditore, ex tronista e opinionista di Uomini e Donne contattato da Fanpage.it ha fatto sapere di essere ancora molto provato per l'accaduto: "Sono giorni complicati, sono ancora piuttosto scosso". Al momento non se la sente di scendere nei dettagli, preferisce concedersi il tempo di riacquistare la sua serenità. Nei giorni scorsi, il suo post ha destato grande preoccupazione.

Cosa è successo a Jack Vanore

L'incidente è avvenuto mercoledì 4 marzo. Il giorno seguente, Jack Vanore ha pubblicato un video che lo ritraeva in ospedale, disteso e immobilizzato su una barella, in attesa di effettuare gli accertamenti necessari per indagare il suo stato di salute. "Ho avuto un incidente in auto": aveva fatto sapere ai suoi follower, che sono più di mezzo milione. Poi aveva aggiunto: "Non mi sono rotto niente, ma diciamo che non ne sono uscito proprio fresco". In quel momento in cui era immobilizzato sulla barella e attendeva il risultato degli esami medici per avere rassicurazioni sulle sue condizioni di salute, si è ritrovato ad ascoltare le confidenze di un altro paziente. Un uomo, infatti, si è avvicinato a lui e gli ha raccontato tutti i suoi problemi. Jack Vanore, dopo questo bizzarro episodio, ha fatto una riflessione. Anche in un momento così delicato ha trovato il tempo di ascoltare e consolare un'altra persona che stava soffrendo: "Non so se chiamarla empatia".

Come sta l'ex tronista di Uomini e Donne dopo l'incidente

Fanpage.it ha contattato Jack Vanore per raccogliere un suo commento su quanto accaduto. L'imprenditore ha dichiarato che questi sono giorni complicati per lui, perché è ancora molto scosso dall'incidente. Si sta ritagliando il tempo di prendersi cura di sé. E sui social ha rimarcato come la vita ci metta alla prova senza alcun preavviso.